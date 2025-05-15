На линию северные Курилы – Камчатка встало ещё одно судно

Теплоход «Анатолий Чернеев» вышел на маршрут Северо-Курильск – Петропавловск-Кам­чат­ский после планового техобслуживания, которое продолжалось 25 дней.

В период, когда начинается сезон массовых отпусков, он стал хорошим подспорьем для теплохода «Гипанис», который работает на этом участке. Совместное обслуживание линии позволит удовлетворить спрос пассажиров на поездки.

Как пояснил министр транспорта и дорожного хозяйства области Максим Жоголев, маршрут между северными Курилами и Камчаткой является социальным, его загрузка всегда находится в центре внимания, при необходимости предпринимаются дополнительные меры, чтобы обеспечить транспортную доступность Курильских островов. Хорошее подспорье здесь – сервис «Лист ожидания», который начал работу в 2023 году.

В прошлом месяце, например, благодаря ему три пассажира смогли приобрести билеты на теплоход с Камчатки до Северо-Курильска. На этом направлении люди могут выбрать каюты четырёх ценовых категорий – от люкса (11 тыс. рублей) до третьего класса (3890 рублей). Перевозка автомобиля обходится в 2500 рублей. Аналогично можно решить вопрос с билетами из Корсакова до Кунашира, Итурупа и Шикотана, с Холмска до Ванино. «Лист ожидания» позволяет также сделать более доступным воздушный и железнодорожный транспорт.

Сейчас самый востребованный маршрут: Оха – Хабаровск и в обратном направлении. Из 80 заявок, находящихся сейчас на сервисе «Лист ожидания», большая часть приходится именно на это направление с датами вылета в разгар лета. В конце апреля на основании этих запросов авиакомпания «Аврора» начала продажу билетов на второй еженедельный рейс из Охи в Хабаровск, его начнут выполнять в июне. Сейчас формируется расписание полётов на остальные летние месяцы. В июле и августе по этим маршрутам также запланировано два рейса в неделю.

Всех пассажиров, оставивших заявки в «Лист ожидания», сразу же оповестят, как только билеты поступят в продажу, сообщил глава островного минтранса Максим Жоголев. В прошлом месяце специалисты контакт-центра министерства транспорта и дорожного хозяйства области помогли 38 пассажирам найти билеты на авиарейсы по маршрутам Южно-Сахалинск – Москва, Оха – Хабаровск и в обратных направлениях, троим – на поезда дальнего следования. Альтернативные варианты поездок внутри Сахалинской области и за её пределы предложили 59 заявителям.

Сейчас в региональном правительстве прорабатывают вопрос о дифференциации тарифов на рейсы по области для местного населения и приезжих. Пассажиры с островной пропиской станут платить за проезд меньше. Это улучшит транспортную доступность Курил и отдалённых районов области.

Владимир ПАВЛОВ.

Фото с сайта kamgov.ru.

Возьмите на заметку

Заявки на сервис «Лист ожидания» специалисты контакт-центра регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства принимают ежедневно с 8 до 22 часов по телефону *0065, добавочный 2.