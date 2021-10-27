На лыжах с полной боевой выкладкой. Редкий музейный экспонат – Сталинская грамота за высокие показатели в спартакиаде 1948 года

В музейно-мемориальном комплексе «Победа» есть интересный экспонат. Это грамота с портретом И. Сталина. Ею награждены военнослужащие Василенко, Болотников, Гуденков и Скупченко, занявшие третье место в беге патрулей на 30 км на лыжной спартакиаде в 1948 году. Подписан документ командиром войсковой части и начальником политотдела.

Такая грамота называлась Сталинской. Она одна из самых почетных подобных наград. Вручалась за различные достижения, в том числе в спорте.

А физкультуре и спорту в советское время уделялось большое внимание. И культовый вид спорта – лыжные гонки. Они набрали популярность в первые годы после революции 1917-го. Больше всего повлияли на это Всеобуч и Красная Армия. Была развернута агитация за лыжи. Всеобуч готовил тренеров и инструкторов.

В послевоенное время на лыжных спартакиадах одной из дисциплин был бег патрулей на лыжах на 30 км с полной боевой выкладкой на определенное время. Уровень подготовки для таких состязаний невероятно высок. Ведь даже пройти налегке такую дистанцию на лыжах – непростая задача и для опытного спортсмена. А здесь бегали солдаты с оружием и боекомплектом. Именно так совершенствовалось спортивное и боевое мастерство. Это один из элементов подготовки к защите Родины.

Как сообщили в музейно-мемориальном комплексе «Победа», грамоту передал в музей сын Ивана Тимофеевича Василенко, одного из патрульных.

Иван Василенко – участник Южно-Сахалинской наступательной операции в августе 1945-го. При штурме Харамитогских укреплений он обеспечивал связь командира стрелкового батальона Г. Светецкого со штабом 79-й стрелковой дивизии. После войны служил еще несколько лет.

Людмила БЕРКОВИЧ.