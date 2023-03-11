На лыжном марафоне памяти Игоря Фархутдинова были побиты несколько рекордов соревнований прошлых лет

Двадцать четвертый международный лыжный марафон, посвященный памяти И. П. Фархутдинова, войдет в историю соревнований. На старт вышло более тысячи поклонников этого вида спорта в возрасте от 3 лет и ветераны спорта, которые разменяли девятый десяток. В островную столицу приехали лыжники из 35 регионов России. Призовой фонд составил более двух миллионов рублей.

Что же касается спортивной составляющей, то описать все эмоции, которые испытали его участники, практически невозможно. Чтобы понять спортсменов необходимо либо самому быть участником соревнований, либо болельщиком со стажем, который знает все тонкости этого вида спорта.

Пока основная группа продвинутых спортсменов и профессионалов в селе Лесное готовилась к старту на дистанции 30 и 50 километров, юные поклонники лыжных гонок в районе гостиничного комплекса «Санта» вышли на старт, чтобы побороться за медали на дистанциях от 500 метров до пяти километров. На самой короткой дистанции состязались мальчишки и девчонки, которые только — только начинают делать первые шаги к своим возможным большим победам в спорте в будущем.

На дистанции один и пять километров за медали боролись юные спортсмены, имеющие опыт соревнований от районного до областного уровня. Особенно захватывающим получился забег у мальчиков 11 — 13 лет. В борьбе за викторию Арсений Васильченко смог всего на 0,6 секунды опередить товарища по команде Дмитрия Соколова (оба воспитанники ГАУ ДО СШОР ЗВС Южно-Сахалинск). Все юные участники соревнований получили на финише памятную грамоту и брелок с эмблемой марафона. Победители и призеры в своих возрастных группах были награждены медалями и плюшевым талисманом мишкой Зим Зимычем.

— Мы приехали из Амурской области вместе с дочерью и двумя ее подругами, которые занимаются лыжными гонками, -рассказала Светлана Александровна. — К сожалению, немного опоздали с регистрацией на соревнования и по этой причине стартовых номеров нашим девочкам не хватило. Но участие в гонке на пять километров они примут и без номеров. Мы много слышали о сахалинском марафоне и в этом году решили не только принять в нем участие, но и посмотреть красоты вашей природы. Первое что нас поразило, у вас очень много снега. К сожалению, у нас его уже практически нет.

По завершению забегов юных лыжников болельщики остались ждать на финише тех, кто в этот день стартовал на дистанции 30 и 50 километров.

Основным претендентом на викторию в малом марафоне считался мастер спорта Яков Леманов(Южно-Сахалинск). Опытный спортсмен, победитель многих областных, региональных и всероссийских соревнований, в том числе и международного Сахалинского марафона, Яков и доказал, что на сегодняшний день является одним из сильнейших лыжников нашей области. В борьбе за золотую медаль Яков Леманов смог опередить на финише Илью Ерещенко (Южно-Сахалинск) всего на 0,6 секунды. Время победителя — 1:29:51,6. Замкнул тройку призеров еще один представитель областного центра — Александр Слыхов.

Красивую победу на этой дистанции одержала мастер спорта, участница молодежного первенств мира Ульяна Николова (Южно-Сахалинск). Насколько хороша она была на дистанции говорит время, за которое преодолела тридцатку абсолютная победительница — 1 час 39 минут 56,3 секунды. Серебряный призер из Хабаровска Надежна Кузнецова потратила на прохождение дистанции 1:43:26,5. Марина Черноусова (Южно-Сахалинск) показала третий результат — 1:46:12,6.

После финиша Ульяна Николова отметила, что бежать было сложно по рыхлому снегу, но, благодаря отличной подготовке лыж к этому марафону смазчиком Виталием, лыжи «работали» отлично. Кстати, Ульяна смогла опередить многих мужчин. У неё девятый результат в абсолютном зачете среди сильного пола.

Самыми ожидаемыми были в финишном городке участники марафона на 50 километров. И этому было несколько причин. Сахалинские болельщики питали надежды, что кто-то из наших земляков бросит вызов чемпионам и призерам олимпийских игр, призерам чемпионатов мира, этапов кубка мира и сможет, если не выиграть или потеснить их на пьедестале почета, то хотя бы заставит понервничать заслуженных мастеров спорта на дистанции. Увы, этим надеждам не суждено было сбыться.

Очень хороши были на трассе Иван Якимушкин, Денис Спицов (оба из Тюмени) и Андрей Мельниченко (Красноярск). За 3,5 километра до финиша эта тройка уверенно лидировала и дала всем болельщикам понять, что именно они разыграют между собой медали в абсолютном первенстве. И надо отметить, что финал гонки получился просто космическим. Всего на 0,3 секунды Иван Якимушкин смог опередить товарища, по команде, олимпийского чемпиона Дениса Спицова. Время победителя 2:04:06,1. Андрей Мельниченко поднялся на третью ступеньку пьедестала почета.

У женщин на полтиннике борьба за золотую медаль в абсолютном первенстве была не менее драматичной, чем у сильной половины. Все решилось на последнем километре дистанции. Олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта Юлия Ступак (Республика Коми, Сосногорск) смогла убежать от Ольги Царёвой (Сыктывкар) и Анастасии Прокофьевой (Москва) и первой пересекла финишную ленточку, остановив секундомер на отметке 2:20:22,4.

А вот борьба за серебро разыгралась не шуточная. Ольга Царёва на 0,7 секунды смогла финишировать раньше Анастасии Прокофьевой. Время серебряного призера 2:20,25,1.

— Природа у вас на острове просто сказочная. Но её красотой я любовалась только до перевала-рассказывала Юлия Ступак. — А вот на перевале пришлось серьезно поработать и было уже не до лесных красот. Откровенно говоря, мне казалось, что силы меня покидают, но вовремя начался спуск. Лыжни у меня хорошо катили, и я смогла этим воспользоваться и убежать от своих соперниц…

С первого марафона далекого 1987 года участвуют в этих соревнованиях семейная пара Елена и Николай Поляковы. И каждый раз они поднимались на подиум в своей возрастной группе. Часто домой возвращались с золотыми медалями. Вот и вчера на дистанции 30 километров (в возрастной группе 60-64 года) Елена выиграла гонку.

Очередную золотую медаль на дистанции 50 километров выиграл и Николай (группа 60-64 года).

Не отстает от младшего брата и Андрей Поляков. В 70-80 годы прошлого века он входил в состав сборной Сахалинской области по биатлону. Был победителем популярных в те годы соревнований по лыжным гонкам на призы газеты «Советский Сахалин». Вот и вчера Андрей Поляков вернулся в родной Красногорск с серебряной медалью (возрастная группа 65 лет и старше), преодолев дистанцию 50 километров.

На свой 16 марафон вышел ветеран спорта Михаил Шевень (Поронайск). Несмотря на свои 74 года, он не только покорил 30 километров, но и смог в своей возрастной группе занять 8 место из 21 стартовавшего. Александр Кузнецов (Корсаков) в этом году отметил свой 74 день рождения и шестой раз стартовал на 30 километров в международном сахалинском марафоне.

— Главное для нас с Михаилом доказать себе и молодежи, что для занятия спортом возраст не помеха, — рассказал Александр. — На следующий год, надеюсь, мы вновь примем участие в этом празднике спорта.

— Я в этом году отмечаю свой пятидесятилетний юбилей, — рассказывала Марина Сафина. -Проживаю в городе Железногорск-Илимский Иркутской области. В 2022 году впервые приняла участие в Сахалинском марафоне. Очень понравилось. Вот и в этом году решила, раз у меня юбилей, то надо сделать себе подарок, в виде новой поездки на ваш праздник лыжного спорта и преодолеть 50 километров. До пьедестала в своей возрастной группе я не дотянула, но главное получила столько удовольствия от того, что смогла преодолеть дистанцию, что не могу передать словами.

Игорь Карпук.

Фото автора.