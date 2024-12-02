На маркетплейсе «Oзон» появились сахалинские товары

Островные производители смогут разместить свои товары на специальной полке и получить дополнительное продвижение.

На нашей витрине уже представлена рыбная продукция, сувениры, дизайнерская одежда, вязаные игрушки, картины на рисовой бумаге в японском стиле, шоколад, эфирное масло и чаи.

Проект реализуется при поддержке регионального правительства и является частью национальной программы «Сделано в России».

Для того, чтобы в неё попасть, необходимо подать заявку в региональном центре «Мой бизнес», пояснил министр экономического развития области Алексей Успенский. По его оценке, открытие витрины с местными товарами – важный шаг на пути к устойчивому развитию регионального бизнеса и значимое событие для всей экономики.

– Полка «Сделано на Сахалине» на маркетплейсе предоставляет уникальную возможность для местных производителей и ремесленников заявить о себе на более широкой арене. Это не только способствует привлечению новых клиентов, но и значительно расширяет географию поставок, охватывая не только Дальний Восток, но и всю Россию, – подчеркнул министр.

Для размещения в приоритетном порядке товаропроизводителю необходимо пройти добровольную систему сертификации выпускаемой продукции или услуг в региональной Торгово-промышленной палате и зарегистрироваться в личном кабинете на OZON, сообщили в правительстве области.

Сергей РЯБОВ.

На заметку

На помощь бизнесу нацелен и нацпроект «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент страны. С 2019 года в нашем регионе работает центр «Мой бизнес», где поддерживают самозанятых, начинающих и действующих владельцев компаний. Для них доступны более 400 бесплатных услуг. Подробная информация – на сайте mybusiness65.ru или по номеру 8 (800) 222-01-23.