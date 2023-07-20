На мастер-классах из операционной Сахалинского онкологического диспансера учатся онкологи всего Дальнего Востока

В областном онкологическом диспансере проходит научно-практическая конференция «Заря Востока». Мастер-классы из операционных островного медучреждения транслируются в режиме реального времени коллегам Дальнего Востока и Сибири.

Для проведения мастер-классов на остров прибыла экспертная делегация Новосибирского областного клинического онкологического диспансера.

— Это уже не первый мой визит в Южно-Сахалинск, в прошлом году мы совместно выполняли лапароскопическую операцию при гинекологическом раке. В этот раз её повторим, но уже с учётом приобретённых за прошедшее время знаний. Также проведём малоинвазивную операцию по удалению рака шейки матки и хирургическое лечение рака яичника, — рассказал заведующий онкогинекологическим отделением Новосибирского онкологического диспансера Вираб Сисакян.

Для специалистов торакального направления организованы два мастер-класса по монопортовой лобэктомии – удалению частей лёгкого с сохранением функционирования остального органа. За ходом операций наблюдают около 20 местных и приезжих специалистов.

— Те методики, которые мы будем выполнять в рамках конференции, уже отработаны нашими врачами и активно используются. Но совершенству нет предела, обмен опытом и обсуждение практических ситуаций позволит улучшить качество лечения в регионе. Основной упор мы делаем на сокращение времени реабилитации онкологических пациентов — благодаря малоинвазивной хирургии пациенты восстанавливаются за несколько дней, а сами операции длятся не дольше полутора часов, — поделился главный врач областного онкологического диспансера Сергей Старцев.

Новосибирские коллеги пробудут на Сахалине два дня. Помимо практической части во время поездки внимание будет уделено и теории. В режиме ВКС к онкологам присоединятся специалисты из разных регионов страны. Такой обмен опытом – постоянная практика в областном онкологическом диспансере. Уже в августе здесь состоится ряд мастер-классов по онкоурологии.

Развитие онкологической службы осуществляется в рамках национального проекта «Здравоохранение», запущенного по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Благодаря проекту, в профильном диспансере в последние годы установлено современное оборудование – маммограф, ОФЭКТ КТ, переоснащена абдоминальная операционная. В следующем году в регионе планируется открытие центра ядерной медицины. Внедрение передовых медицинских технологий осуществляется по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Долгожданным событием для региона станет запуск ПЭТ-сканера. Установка высокотехнологичного аппарата позволит проводить диагностику организма, признанную самой точной в онкологии, сообщает пресс-служба регионального правительства.