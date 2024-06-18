Вторник, 18 июня, 2024
ДомойНОВОСТИ
НОВОСТИ

На месте схода селя в Углегорском районе расширили проезд на полторы колеи

Фото t.me/uglegorsknews.

Это позволило начать пропуск автотранспорта в обе стороны – в село Поречье на юг и в Углегорск на север, сообщили в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

ЧП в районе произошло вчера, 17 июня. Там завалило единственную дорогу, ведущую в сёла Поречье, Ольшанка и Орлово. На участок трассы, проходящей по перевалу, сошёл сель с нависающей над дорогой сопки. На территории МО объявили ЧС, техника работала всю ночь.

Губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу расчистить трассу в максимально сжатые сроки. Дорожники пообещали полностью восстановить проезд к концу дня 18 июня. По словам первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства области Эдуарда Ри, вполне возможно, что работы закончат и раньше.

Антон СМОЛЯКОВ.

Предыдущая статья
В Углегорском районе завалило единственную дорогу к нескольким сёлам
Следующая статья
4-5 июля в Южно-Сахалинске состоится МедиаСаммит
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ