На месте схода селя в Углегорском районе расширили проезд на полторы колеи

Это позволило начать пропуск автотранспорта в обе стороны – в село Поречье на юг и в Углегорск на север, сообщили в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

ЧП в районе произошло вчера, 17 июня. Там завалило единственную дорогу, ведущую в сёла Поречье, Ольшанка и Орлово. На участок трассы, проходящей по перевалу, сошёл сель с нависающей над дорогой сопки. На территории МО объявили ЧС, техника работала всю ночь.

Губернатор Валерий Лимаренко поставил задачу расчистить трассу в максимально сжатые сроки. Дорожники пообещали полностью восстановить проезд к концу дня 18 июня. По словам первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства области Эдуарда Ри, вполне возможно, что работы закончат и раньше.

Антон СМОЛЯКОВ.