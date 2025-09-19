На международном фотоконкурсе «Самая красивая страна» заново открыт курильский остров

В Москве наградили лауреатов XI международного фотоконкурса «Самая красивая страна», который проводит Русское географическое общество.

11 победителей в основных номинациях, пять обладателей специальных призов, включая приз зрительских симпатий, и четыре победителя фотоконкурса «Самая красивая страна глазами детей» получили дипломы и призы – 250 тысяч рублей.

Одним из 11 победителей в основных номинациях стал Александр Лаврентьев из города Пушкино Московской области, сделавший фотографию туманного берега труднодоступного острова Симушир (номинация «Пейзаж»).

СПРАВКА

Масштабный медиапроект «Самая красивая страна» посвящен сохранению дикой природы России и воспитанию бережного отношения к окружающей среде. Фотоконкурс проводится с 2015 года. Всего за 11 лет на рассмотрение жюри поступило более 780 тыс. работ от 118 тыс. участников. На ХI конкурс 8 тыс. человек прислали около 50 тыс. работ.

Ежегодно в конкурсе принимают участие профессиональные фотографы и любители, иностранцы и дети. Главное правило — конкурсные работы должны быть сделаны на территории России. Чтобы показать всю красоту и многогранность нашей страны, участники совершают путешествия в отдаленные и труднодоступные места, наблюдают за животными, смотрят под необычным ракурсом на, казалось бы, привычные явления природы и проявляют творческий подход. Благодаря фотоконкурсу каждый год мы открываем для себя Россию заново.

Лучшие фотографии становятся настоящим открытием для экспертов, членов жюри и зрителей. Оценку присланных работ проводят фотографы дикой природы с мировым именем, деятели культуры, а также профессионалы своего дела, которые своим примером доказывают, что нам досталась самая красивая страна, отмечает пресс-служба Российского географического общества.