На молодёжные патриотические соревнования «Кубок сильнейших» в Смирных собрались сильнейшие команды

Для победы командам было необходимо продемонстрировать физические способности, стратегическое мышление и коллективизм в различных направлениях: огневой подготовки, тактической медицине, общевойсковой грамотности и др. Но одним из значимых испытаний стала миссия по поиску фрагментов пароля и эвакуации важной информации.

По итогам напряжённого соревнования победителем стала команда «Штурм». Команда «Стражи рубежа» показала достойный уровень и стала вторым призёром. Замыкала тройку победителей сборная команда «Защитники Отечества»

Наталья ДЕСЯТОВА.