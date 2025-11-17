На недавней пресс-конференции губернатор Валерий Лимаренко обсудил волнующие сахалинцев и курильчан темы

ПЕРЕСЯДЕМ ЛИ НА АВТОБУС?

Губернатор прокомментировал вопрос о возможном увеличении платных парковок в центре Южно-Сахалинска. По его словам, он положительно относится к этой инициативе, и в скором будущем бесплатные стоянки в центральной части города могут исчезнуть.

Введение платных парковок рассматривается как способ навести порядок на улицах, подтолкнуть сахалинцев к поездкам на общественном транспорте, оптимизировать использование ограниченного городского пространства. Для Южно-Сахалинска это актуально.

– Но любая инновация должна внедряться после диалога с горожанами, – отметил глава области. – Южно-Сахалинск становится крупным центром. И наступит день, когда больше людей пересядут на автобусы и средства индивидуальной мобильности.

ПРО ПОДВАЛЫ

Губернатор рассказал о программе по ремонту подвалов многоквартирных домов. Эта проблема напрямую влияет на качество жизни жителей: затопленные подвалы становятся источником сырости, плесени, неприятных запахов, разрушают инженерные сети и фундамент зданий.

Семь лет назад вопрос состояния подвалов казался практически неразрешимым. Однако сегодня ситуация изменилась благодаря системному подходу: работы проводятся ежедневно, количество жалоб на затопления сократилось почти вдвое, а эффект достигается при минимальных затратах.

Валерий Лимаренко отметил важность личного контроля за ситуацией:

– Я езжу по районам, беседую с местными жителями и информирую министра ЖКХ. Считаю, что к концу года все подвальные проблемы будут решены.

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗАСТРОЙЩИКИ

Ещё одна злободневная тема – мошенничество в строительной сфере, поэтому предпринимаются активные шаги для защиты прав граждан.

Силовые структуры активно участвуют в противодействии мошенничеству. На недобросовестных застройщиков заведены уголовные дела. Также есть судебные решения по многим случаям.

Однако ключевой вопрос остаётся открытым: смогут ли пострадавшие вернуть свои деньги? По мнению экспертов, возмещение составит лишь 25 – 30 % от вложенных средств.

Правительство региона с уполномоченным по правам человека разработало рекомендации для банков, клиентами которых являются пострадавшие сахалинцы.

О ЛЬГОТНЫХ ЛЕКАРСТВАХ

Несмотря на отлаженную систему, у жителей региона возникают трудности при приобретении. Островное правительство активно отслеживает жалобы граждан: еженедельно около десяти человек обращаются за помощью.

Стоит отметить, что все необходимые препараты хранятся на складе. Если лекарства нет в аптеке на момент обращения, то его привезут в течение 5 дней. Ещё год назад очередь в листе ожидания была до 20 дней.

– Лишь 40% пациентов с рецептами от врача приходят за лекарствами, – поделился статистикой губернатор. – Поэтому мы не можем держать препараты на брони для каждого. Тогда появится склад просроченных лекарств.

Основная сложность возникает, когда пациенты настаивают на импортных препаратах, которые уже не поставляют в Россию. В таких случаях выдаётся отечественный аналог с тем же действующим веществом.

СБОЙ НА 1-300

Не обошли стороной и работу круглосуточной медицинской линии 1-300, где недавно произошёл крупный сбой.

За последние месяцы было три аналогичных случая, связанных с техническими проблемами. Сейчас специалисты занимаются устранением недостатков, чтобы исключить повторение подобных ситуаций и обеспечить стабильную работу сервиса.

Валерий Лимаренко подчеркнул, что доступная медицина стала нормой как для пациентов, так и для работников здравоохранения. По его словам, это одно из многих положительных изменений, которые отличают Сахалин от других регионов.

КАК РАЗВИВАЮТ ОБЛАСТЬ?

Поговорили на пресс-конференции и о развитии туризма на севере Сахалина.

Для каждого района разработаны подробные мастер-планы, доступные на сайте областного министерства архитектуры и градостроительства (https://grad.sakhalin.gov.ru/master-plany/). В этих документах описаны перспективы развития муниципальных округов, включая их туристический потенциал.

– Мы развиваем Сахалин и Курилы комплексно, – отметил глава региона. – Точные перспективы зависят от мэров районов, которые активно участвуют в реализации этих планов.

К примеру, в Охинском районе к 2030 году появятся база отдыха, кемпинг, новая гостиница, морские прогулки. Ожидается приезд в гости до 12 тысяч человек. В то же время в Ногликском районе обустроят этнодеревню, лечебно-оздоровительный комплекс.

ПРЯМОЙ РЕЙС В КОРЕЮ

Актуален для области и вопрос восстановления прямого авиасообщения между островным регионом и Республикой Корея. Особенно это волнует сахалинских корейцев, чьи родственники проживают в соседней стране. Вот уже шестой год путь в Страну утренней свежести занимает много времени, что не всем под силу.

Прекращение авиасообщения с Южной Кореей связано с текущей внешнеполитической ситуацией. Однако, региональное правительство готово возобновить прямые перелёты, как только принимающая сторона создаст для этого необходимые условия.

Анастасия КАРАМУШКИНА.