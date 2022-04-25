На низком старте. В майские выходные дачники активно выйдут на свои участки

Малая посевная

В последние дни апреля еще продолжается «малая посевная». С посевом позднеспелых сортов томатов вы опоздали, а вот рассаду раннеспелых помидоров еще успеете вырастить. Можно в небольшом количестве посеять огурцы, тыквы, патиссоны, ведь у рассадного способа свои преимущества. Урожай получите на неделю-другую раньше.

На остекленных балконах по-прежнему закаляем рассаду томатов, перцев, баклажанов. Днем, снижая температуру, чаще открываем форточки и фрамуги, а на ночь закрываем их, оберегая сеянцы от холодного воздуха. Поливаем растения умеренно, по необходимости.

Главная забота

Это подготовка теплиц и парников к посеву зеленных культур. При перекопке добавьте в почву перепревший навоз. Если запас органики мал, приберегите ее для внесения непосредственно под растения, а пока примените сложное удобрение, содержащее фосфор, калий и азот. Подготовленную землю в парниках накройте пленкой, чтобы быстрее согрелась.

В теплице сейчас можно посадить лук-севок и лук-чернушку на рассаду. Тогда весь сезон будете с зеленым пером, а к осени – с репчатым луком. Перед посевом семена чернушки два-три дня подержите в воде, периодически ее сливая. Так луковички освободятся от эфирных масел и раньше пойдут в рост.

Для быстрых всходов севка верх луковичек срезаем по плечики и в течение 2 – 3-х минут (не более!) держим в растворе 1 ч. ложки медного купороса и 100 г соли на 1 литр воды. При посадке севка между рядками выдерживайте расстояние в 15 см, а между луковичками – в 5 – 7 см. В принципе, эту культуру можно посадить и гуще, чтобы в дальнейшем продергивать и подавать зеленое перо к столу.

Советую выращивать на участке несколько сортов луков, к примеру, таких, как многоярусный, батун, слизун, шнитт, порей, японский. Ведь в каждом их них много целебных свойств. Продолжайте сеять укроп, редис, салаты.

У кого есть возможность проводить в теплицах яровизацию картофеля, воспользуйтесь ею. Тогда ростки будут сильными и закаленными. Только не забывайте на ночь укрывать клубни пленкой или нетканым материалом.

Раскройте в теплице виноград. Уложите лозу на доску под укрывной материал, чтобы ей не навредили талые воды и холода. Пусть ее согревают и освещают солнечные лучи.

Гребни для земляники

На посадках земляники граблями соберите растительные остатки, подкормите почву аммиачной селитрой или мочевиной из расчета горсть удобрений на 1 кв. метр. Тогда розетки земляники дружно пойдут в рост, дадут пышную зелень и хорошо зацветут. Через неделю-другую после такой подкормки добавьте сложное удобрение (диаммофоску или фертику), в составе которого есть фосфор, азот и калий. Достаточно будет горсти на один погонный метр.

Перекопайте междурядья, подсыпьте землю под розетки. Тогда земляника будет расти как на гребнях. Этот агротехнический прием выручит, если летом зарядят дожди. И возьмите за правило ежегодно высаживать 1 – 2 рядка новых хороших сортов земляники.

Не мерзнет ли у вас ладонь?

Если почва на участке прогрелась, можно посеять под укрытие укроп, петрушку, морковь, это холодостойкие культуры. Проверьте, как перезимовали лук и чеснок, рыхлите междурядья. Рядки просыпьте триходермином, препаратом, работающим против грибных болезней. Допустимо в ведро слабого раствора марганцовки добавить 3 – 4 ст. ложки триходермина и обработать каждое растение. Хороший результат в борьбе с болезнями дает и обработка всходов раствором стакана соли в ведре воды или раствором марганцовки.

Когда на глубине 10 см температура почвы будет плюс 6 градусов, приступайте к посадке раннего картофеля. Можно воспользоваться термометром или старым народным способом – опустить ладонь в лунку. Если рука не замерзнет, принимайтесь за работу.

Дачники сейчас обращают особое внимание на такие сорта картофеля, как «сорокодневка», «японский ранний», «зенимару». Среди популярных среднеранних сортов – «зекура», «розара», «санта», «изора», «дельфин», «аврора», «очарование», «родриго», «ред скарлет». Так что выбирайте те, что по вкусу.

Совхозы юга Сахалина продают населению некоторые из этих сортов картофеля. Неплохой выбор посадочного материала будет и на весенней сельскохозяйственной ярмарке. Она пройдет 21 мая с 9 до 16 часов на площадке возле Дома торговли. Впрочем, можно и в овощных магазинах купить обычный картофель. Клубни разрезать вдоль и поперек, чтобы на каждой их части было по 2 – 3 ростка. Затем подсушить разрезы и отправить фрагменты клубней на яровизацию. Они тоже дадут хороший урожай.

У кого на участке есть черемша, ее надо прополоть, землю взрыхлить и удобрить горстью диаммофоски. Перекопайте плантацию топинамбура, подкормите почву и посадите несколько клубней, соблюдая между рядками расстояние в 70 см, а между растениями – в 60 см.

Сад проснулся

Продолжаем обрезку плодовых деревьев, удаляя поломы и слабые ветви. Срезы сразу же замазываем садовым варом или болтушкой. Многие садоводы уже делают прививки на сливах, яблонях и грушах. Время для этого благодатное. На места прививок накладывайте изоленту, чтобы растения не теряли влагу, затем садовый вар и сверху пленку.

Развязываем кустарники, у малины оставляем не более трех – пяти веток в каждом кусте. Обратите внимание на жимолость. Есть такие сорта, которые дают множество тонких веточек, загущающих кусты и снижающих их урожайность. Поэтому проведите правильную обрезку.

Непременно обработайте сад 3-проц. раствором бордоской жидкости. Подкормите его сложными удобрениями или мочевиной (по 200 г под корень и по кроне) и граблями заделайте гранулы в почву.

Кустарники хорошо реагируют на мульчирование почвы перепревшим навозом или торфокрошкой. Мульча удержит влагу и подкормит растения, если под каждый куст внести по 2 – 3 ведра органики или торфокрошки.

Цветики-первоцветики

Освобождая клумбы от растительных остатков, аккуратно работайте граблями. Стебли ирисов очень хрупкие. Если нечаянно обломить их верхушки, не будет цветочных почек. Кстати, у многих растений на выходе из земли почки очень нежные. Это касается и лилий. Не наступайте на клумбы, где они растут, ходите по дорожке и работайте граблями с удлиненной рукоятью.

Под перекопку на цветниках хорошо бы тоже внести сложные удобрения и перепревшую органику. Они будут стимулировать рост растений.

Раскройте кустовые розы, подвяжите их к опоре, удалите поломы, подкормите и следите за их развитием. Не увлекайтесь сильной обрезкой калины бульденеж, чтобы не навредить кустарнику.

Гортензии полейте либо марганцовкой, либо раствором синьки, от этого будет зависеть окраска будущих соцветий.

Сирени формируют себя сами. Но если куст очень пышный, удалите внутренние слабые ветки, тогда остальные получат больше солнечного света и порадуют обильным цветением.

Валентина Косенкова, агроном.

Досье

Универсальный плоскорез Фокина

Этот инструмент в виде металлической скобы намного упрощает работы на садово-огородном участке. Он может выполнить практически все работы с почвой – от глубокой обработки (канавки) вместо перекопки лопатой до рыхления и окучивания.

Плоскорез эффективно удаляет сорняки и поросль, улучшает воздухообмен в почве. В ней будет больше дождевых червей, что обогатит органикой плодородный слой земли.

Плоскорез Фокина удобен в работе, поскольку регулируется по росту человека.

Плоскорез Миттлайдера

Это рамочный инструмент для прополки, рыхления грунта и обработки междурядий. Он хорошо подрезает слой грунта на 1,5 – 3 см, освобождая его от корки и молодых сорняков.

Ручной культиватор «Стриж»

По сути, это три инструмента в одном: грабли, тяпка и рыхлитель. Равномерно заточенной с обеих сторон металлической скобой «Стриж» срезает верхний слой почвы, рыхлит и, не нарушая его, оставляет на месте. Культиватор не требует заточки. Он хорошо избавляет участок от молодой поросли сорняков.

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