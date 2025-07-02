На новогодних каникулах будем отдыхать рекордные 12 дней

С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го.

Это стало возможным за счёт переноса выходных дней, совпадающих с праздничными. Так, с субботы 3 января перенесли на пятницу 9-го.

Помимо этого, россиян ожидают праздничные трехдневные выходные в течение года:

День защитника отечества – 21 – 23 февраля;

Международный женский день – 7 – 9 марта;

День весны и труда – 1 – 3 мая;

День Победы – 9 – 11 мая;

День России – 12 – 14 мая.

В конце 2026-го года добавится еще один праздничный день — в среду, 4 ноября, а также перенесенный с 4 января выходной 31 декабря 2026 года, который ознаменует старт следующих новогодних каникул.