На новогодних каникулах будем отдыхать рекордные 12 дней

С 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го.
Это стало возможным за счёт переноса выходных дней, совпадающих с праздничными. Так, с субботы 3 января перенесли на пятницу 9-го.
Помимо этого, россиян ожидают праздничные трехдневные выходные в течение года:
- День защитника отечества – 21 – 23 февраля;
- Международный женский день – 7 – 9 марта;
- День весны и труда – 1 – 3 мая;
- День Победы – 9 – 11 мая;
- День России – 12 – 14 мая.
В конце 2026-го года добавится еще один праздничный день — в среду, 4 ноября, а также перенесенный с 4 января выходной 31 декабря 2026 года, который ознаменует старт следующих новогодних каникул.