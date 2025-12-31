На новогодних праздниках общественный транспорт в Южно-Сахалинске будет работать по расписанию выходного дня

Фото: администрация г. Южно-Сахалинска.

В областном центре с 31 декабря по 11 января включительно автобусы будут курсировать по муниципальным маршрутам согласно графику выходного дня.

Ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. График движения может корректироваться в зависимости от дорожной обстановки. Диспетчерская служба ООО «Единый оператор»: 55-65-15 (*6515 с мобильного телефона).

Как сообщает «Пассажирская компания «Сахалин», на новогодних праздниках все поезда также будут курсировать по расписанию выходного дня. График движения можно найти на сайте компании.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА