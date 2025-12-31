На новогодних праздниках общественный транспорт в Южно-Сахалинске будет работать по расписанию выходного дня

В областном центре с 31 декабря по 11 января включительно автобусы будут курсировать по муниципальным маршрутам согласно графику выходного дня.

Ознакомиться с расписанием можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. График движения может корректироваться в зависимости от дорожной обстановки. Диспетчерская служба ООО «Единый оператор»: 55-65-15 (*6515 с мобильного телефона).

Как сообщает «Пассажирская компания «Сахалин», на новогодних праздниках все поезда также будут курсировать по расписанию выходного дня. График движения можно найти на сайте компании.