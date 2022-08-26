На очереди – блюз

Николай Михеев – сахалинец во втором поколении. Его отец родом из Александровска-Са­ха­линского, а Николай и его дети – южносахалинцы. При всем при том для него все острова любимые и родные.

– Я по ним хожу как турист, вот только до северных Курил еще не добрался, – рассказывает Николай. – Для меня острова – это место силы, куда я хочу возвращаться всегда. Вдали от них я скучаю. Думаю, временщикам не понять ни таких чувств, ни наших корней, ни тонкой духовной связи с уникальной землей.

Ей в 2000-м Николай Михеев посвятил песню под названием «Островная оптимистическая, или Татарско-запроливный блюз».

Николай – выпускник факультета физической культуры и спорта Южно-Сахалинского государственного пединститута. С февраля 2003-го работает в поисково-спасательном отряде имени Валерия Полякова. В его практике за эти годы было много экстремального: поиски пропавших в лесу, спасение на воде (и зимой, и летом), не раз ему приходилось спускаться с вертолета на палубу судов, чтобы снять и срочно доставить к медикам заболевших моряков и рыбаков. Случались и другие ЧП…

Мужественная профессия ко многому обязывает. К тому же надо всегда быть в хорошей форме. И туризм в дни отпуска в этом деле хорошо помогает.

На прошлой неделе Николай Михеев вернулся из 16-дневного похода третьей категории сложности. Он осуществил давнюю мечту: достиг крайних северных точек Сахалина – мыса Марии и мыса Елизаветы. (На южных оконечностях острова он уже побывал).

Маршрут проходил под эгидой федерации спортивного туризма и альпинизма. С группой из пятнадцати энтузиастов Николай обошел полуостров Шмидта.

– На севере совершенно все по-другому, – делился впечатлениями Михеев. – Дикая природа неописуемой красоты. Там нет суеты, и все очень интересно. Дойти до мысов сложно, много препятствий. Полагаться можно только на себя и товарищей. В группе были студенты СахГУ, инструкторы из федерации спортивного туризма и центра детско-юношеского туризма. Испытания мы выдержали: прошли порядка 190 километров за 66 ходовых часов и 30 минут.

Но вернемся к «Островной оптимистической», которая до сих пор на слуху у земляков и набирает немало просмотров в соцсетях. Михеев написал ее в октябре 2000-го.

Николай так объяснил жанровую особенность своей композиции:

– Мне всегда нравились блюзы в исполнении Андрея Козловского, «Аквариума» Бориса Гребенщикова, бит-квартета «Секрет», рок-группы «ДДТ» Юрия Шевчука – у них шикарные темы. Мелодию «Островной оптимистической», наверное, подсказали и мои музыкальные пристрастия, и текст песни.

Николай Михеев – лауреат областных турниров бардов «У Трех Братьев» и «У Татарского пролива», дипломант фестивалей «Золотой Сетуан» в Советской Гавани и Ванино. Во Владивостоке за свою юмористическую песню, вызвавшую овации, получил в награду шикарную футболку с логотипом «Приморских струн».

Бард рассказал, что нередко дарил свои песни. К примеру, всероссийскому оздоровительному центру «Орленок», когда сопровождал туда сахалинских детей.

Его песня вошла в музыкальный сборник лагеря и звучала на прощальном костре.

– Девчонки плакали, пацаны всхлипывали, – вспоминал Николай. – Было трогательно и приятно, что так восприняли мое творчество.

Рассказал спасатель и о том, когда в его жизни появилась гитара. С 14 лет он ходил в походы, тогда и пришло понимание, что гитара у костра – центр Вселенной. Коля завидовал тем, кто умеет играть, и сам хотел научиться. А хорошие мечты порой сбываются, причем как сюрпризы. К 16-летию юноши его дядя – известный сахалинский краевед Виктор Яковлевич Горобец, который тоже ходил в походы, играл на гитаре, подарил племяннику такой же музыкальный инструмент.

Начинал Николай с трех аккордов, поскольку нотной грамоте не обучен, но дело пошло споро…

В активе барда есть уже четыре песни, посвященные любимым островам. Помимо той, о которой мы рассказали, это композиции «Пристегните ремни», «А у нас зима» и «Южно-Сахалинск». Надеемся, и новые появятся.

Людмила Степанец.

В этом году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает новый проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Послушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, в Одноклассниках, в WhatsApp, в Telegram, в VK. К концу года будет объявлено народное голосование.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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