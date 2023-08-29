На одной медиа волне

Этот номер газеты будут читать не только жители Сахалина, но и москвичи. 2 сентября в столице на Поклонной горе пройдёт Московский медиафестиваль, в котором будет участвовать и «Советский Сахалин».

Ежегодный фестиваль с участием ведущих изданий страны на Поклонной горе стал уже доброй традицией и в этом году пройдёт в 21-й раз. В числе приглашённых участников заявлены «Московский комсомолец» и другие федеральные издания.

Впервые фестиваль будет проходить в расширенном формате – в нём будут участвовать не только московские издания, но и 12 региональных газет и издательских домов, руководители которых входят в АРС-ПРЕСС. В их числе и «Советский Сахалин», главный редактор которого Татьяна Вышковская является членом Альянса руководителей СМИ.

Сахалинским журналистам есть что рассказать – в островной области реализуется много интересных масштабных проектов. Сахалин и Курилы становятся жемчужиной российского туризма. Репортаж с московского медиафестиваля читайте в ближайших номерах газеты.