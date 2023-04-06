На одной волне с Рахманиновым. На Сахалине прошли фортепианные концерты, посвященные юбилею композитора

Замечательный праздник фортепианной музыки подарила сахалинцам заслуженный работник культуры РФ, заслуженный педагог Сахалинской области Наталья Заводчикова из Охинской детской школы искусств.

Сложная программа ее сольного концерта была посвящена 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова. С ней (и мастер-классами) концертирующий педагог выступила в школах искусств Шахтерска, Долинска, Холмска, Смирных и Тымовского.

А в юбилейную дату (1 апреля), объявленную в России единым днем Рахманинова, в областном художественном музее состоялся вечер фортепианной музыки. Наталья Заводчикова начала его с предыстории последнего фортепианного сочинения композитора «Вариации на тему Корелли», написанного в 1931 году на чужбине.

После революции в силу обстоятельств Сергей Рахманинов вынужденно покинул Россию. Отрыв от Родины пережил как трагедию и тринадцать лет не писал музыку. Вел переговоры о возвращении в Россию с возглавлявшим правительство страны Вячеславом Молотовым. Но так и умер в США, не дожив восемь дней до своего 70-летия.

Исполняя «Вариации…» со своим глубоким погружением в их образную силу, пианистка передала слушателям сложнейшее эмоциональное состояние композитора, его скорбь и смятение. Но в джазовые гармонии врывались русские интонации с колокольным звоном. Как последнее послание Рахманинова, что он с Россией навсегда.

Гениальный композитор и пианист оставил большое многожанровое наследие. И Наталья Заводчикова продемонстрировала некоторые его фрагменты, включив в программу концерта этюды-картины, прелюдии и необыкновенной красоты и глубины «Элегию» — произведение 19-летнего Рахманинова. Что убеждает: у юноши к тому времени уже сформировался свой стиль, своеобразное письмо нотных текстов.

Юбилейный вечер Наталья Заводчикова завершила транскрипцией Ф. Крейслера «Муки любви» и «Музыкальным моментом». Концерт, к которому охинка готовилась больше полугода, шел более часа, на одном дыхании. Наталья Анатольевна рассказала, что в музыкальных школах и школах искусств даже семилетние дети на удивление внимательно слушали эту сложную программу.

— А мне важно, чтобы через живую музыку они познавали автора, ощущали свою причастность к русской культуре, — говорит педагог. — В моей жизни это третий сольный концерт из произведений Сергея Рахманинова. С интервалом через десятилетия по-новому изучаю их и открываю для себя. Все они близки моему сердцу, некоторые проходила с моими преподавателями. Остальные выбрала для себя, знакомясь с творчеством композитора.

В ответ на комплименты слушателей пианистка уточняет:

— Я не филармонический исполнитель, а «играющий тренер»… Спасибо моим учителям. Изабелла Владимировна Спивак учила меня в Сахалинском музыкальном училище, а профессор Виссарион Исакович Слоним — в Новосибирской консерватории. Если бы ни они, я бы сегодня не играла…

Больше бы нам таких «играющих тренеров» со столь высоким профессиональным мастерством! Наталья Заводчикова оказалась единственным музыкантом в регионе, которому по силам оказалась непростая творческая задача в рамках всероссийского единого дня Рахманинова.

Областная филармония не ошиблась, пригласив на гастроли заместителя директора Охинской школы искусств. Ее концертная деятельность отмечена благодарственным письмом и цветами. Впрочем, букетов роз на белом рояле в тот вечер было много — и от благодарных слушателей, и от учеников, продолжающих учебу в Сахалинском колледже искусств.

Людмила Николаева.