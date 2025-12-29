На огонёк гостиной «Совсаха» заглянул волшебник с ледяным посохом

В канун новогодних праздников в гостиную «Советского Сахалина» заглянул наш добрый знакомый Дед Мороз. Он очень спешил по делам, но признался, что не мог не поздравить наших читателей с наступающим 2026-м!

Когда гость отставил в сторону ледяной посох и присел, мы улучили минутку для экспресс-интервью.

– Дедушка Мороз, каков стаж вашей работы?

– Лет 25. Прежде был Котом Базилио, Бабой Ягой, Карлсоном, Кощеем (надо полагать, Бессмертным). Но однажды по необходимости примерил сказочный образ Деда Мороза да и вошёл в него… на четверть века. Так что у меня многолетнее сотрудничество с этим персонажем.

– Вообще-то во времена язычества это был не добрый старичок, а жестокий, мог и заморозить насмерть…

– Но в современных реалиях он добрый волшебник, исполняющий мечты. Так что я – само сказочное добросердечие.

– Своих сыновей в детстве в сказку приглашали?

– Да, и они искренне верили во всё происходящее. Нам с супругой Еленой довольно долго удавалось развеивать их подозрения и сохранять тайну. Когда мы приходили к сыновьям на детсадовские утренники, меня немного коробило, что роль Деда Мороза исполняли воспитательницы. Мне объяснили: нередко дети пугаются и плачут, когда к ним приходит некто большой, непонятный, с низким голосом. Ведь в садике никто так не говорит. Поэтому в зимнего волшебника перевоплощаются сотрудницы. Малыши в такие тонкости не вникают и спокойно воспринимают внешний образ.

– Говорят, вы ещё и дачник?

– В моей практике было и такое. Два сезона подряд исполнял обязанности Деда Мороза в его южно-сахалинской резиденции, или на даче, как её ещё называют. Там тогда не было штатного сотрудника.

На новогодние праздники сюда приходили ребятишки разного возраста с разной степенью подготовки и воспитания. Надо сказать, одни родители с детьми разучивают стихи и песни, создают новогодние костюмы, а другие приходят и требуют: «Дайте подарок». Мне подарка не жалко, но хорошо бы ребёнку своим трудом подарок заработать, стишок разучить или песню.

– Чем вам нравится роль Деда Мороза?

– Приятно, что можешь, хоть и ненадолго, увести детей в сказку, а взрослых отвлечь от житейских проблем. Нравится доверие малышей. Однажды коллега привела ко мне ребёнка, которому и двух лет не было. Он сразу сел ко мне на колени и что-то там себе мурлыкал. Честно говоря, не понял ни слова. Вечером его мама прислала сообщение, что я первый Дед Мороз, с которым малыш общался без испуга.

– А какие Деды Морозы, в вашем понимании, близки к сказочному идеалу?

– Кремлёвские и те, что из Великого Устюга. Двухметровые богатыри с раскатистыми морозно-сказочными голосами, в роскошных шубах.

– Ваша шуба тоже очень хороша.

– Сшил её на заказ. Эта шуба – часть меня или я – часть шубы? (Смеётся). В ней в областном центре я возглавлял парад Дедов Морозов, прибывших из районов области.

– Желаем вам лидерства и удачи во всех делах! А что бы вы пожелали нашим читателям в Год Огненной лошади?

– Всегда быть на коне!

Гостя расспрашивала Татьяна ДОЛГОВА.

P. S.

В роли волшебника в редакции побывал педагог дополнительного образования южно-сахалинской гимназии № 3 Георгий Румянцев.

По теме: