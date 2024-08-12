Понедельник, 12 августа, 2024
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На окраине Шахтёрска ликвидировали медведя, повадившегося бродить по огородам

Фото: fonstola.ru

Выехавшие на место лесничие  рассказали, что это была молодая медведица, возрастом примерно 2 – 3 года.  На окраине населённого пункта она появлялась несколько раз. Её пытались отогнать в расположенный неподалёку от жилья лес, но она снова возвращалась туда – к дому № 20 по улице Окружной. Человека зверь не боялся (возможно, в силу возраста), но при встрече мог проявить охотничьи инстинкты. Здесь была уже потенциальная опасность для всех, поэтому пришлось прибегать к крайним мерам.

Возможно, непрошенных гостей привлекает мусор, который выкидывают в находящийся рядом лесок. А вблизи находится новая начальная школа, строится стадион.

В прошлом году топтыгин появился в центре Углегорска «Советский Сахалин» сообщал об этом ЧП в июне 2023 года.

И на прошлой неделе медведь выходил в село Колхозное Невельского района. Другой такой хищник был замечен на окраине Северо-Курильска. А двоих косолапых 1 августа пришлось отстрелить в селе Серные Источники соседнего Холмского района.

В последние годы медведи не могут добыть себе рыбу в реках,  перекрытых браконьерскими сетями. Вот и  идут к жилищам в надежде найти пищу.

Владимир Павлов.

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