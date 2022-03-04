На остров Кунашир прилетели лебеди

Подпись: Смешанные стаи у лебедей не редкость. Слева направо: два кликуна, американский лебедь, малый лебедь и лебедь кликун.

Редкая картина – малые лебеди, занесенные  в Красные книги РФ и нашей области, не побоялись холодов на Кунашире.

Этих птиц обнаружили на острове сотрудники заповедника «Курильский».Пернатые  отдыхали и набирались сил на берегу р. Серноводки, входящей в его охранную зону «Курильского».

Обычно в холодное время эти птицы улетают. До нынешнего года об их зимовках на Кунашире сведений не было.

Два малых лебедя на берегу реки Серноводки. В такое время на Кунашире они бывают очень редко.

–Водоплавающие не всегда строго придерживаются одних и тех же мест зимовки, часть пробует перезимовать где-то поближе. А для лебедей успешность зимовки определяется в первую очередь доступностью корма: им нужны незамерзающие участки мелководий, где можно дотянуться до дна, чтобы собирать там пищу – рассказал орнитолог заповедника Сергей Стефанов.

Кунашир и Шикотан находятся на маршруте весенне-осеннего пролета лебедей и некоторая  их часть остается на зимовку. Ежегодно сотрудники заповедника проводят учеты этих птиц – в самом «Курильском», прилегающей к нему охранной зоне,  и в заказнике «Малые Курилы».

В Кадастре объектов животного мира заповедной территории три вида лебедей – малый, американский, и лебедь-кликун.

Весна не за горами

Последний на южных Курилах встречается  чаще других. Он останавливается здесь на отдых, может и перезимовать.

Самое большое скопление кликунов в этом году на Кунашире зарегистрировали 29 января возле устья реки Рикорда,  в пределах  охранной зоны. Там насчитали аж 90 особей!

На Шикотане больше всего их было в бухте Дельфин (заказник «Малые Курилы») в последний день зимы – 47 крылатых красавцев. Как правило, ближе к весне зимующие лебеди собираются в большие стаи и отправляются к местам гнездования.

По наблюдениям орнитологов, на Кунашире зимует до 200 пар.

Малый лебедь что на воде, что на суше шею держит всегда прямо.

Намного реже на Кунашире можно встретить американского лебедя. В поле зрения орнитологов он попал 13 ноября 2020 года на полуострове Весловский (охранная зона заповедника «Курильский») в смешанной стае с малым лебедем и лебедем-кликуном.

Как правило, эти грациозные птицы располагаются на местах рядом с водой. Это пойма  реки Серноводки, озеро Песчаное, озера полуостроова Весловский и  Ловцова, залив Измены (остров Кунашир),  бухты Дельфин, Церковная и Снежкова на Шикотане.

Кстати, по наблюдениям орнитологов в конце нынешнего года из-за запоздавших холодов на соседнем Итурупе перелетные птицы задержались с отлетом. Например, пара лебедей и даже 4 большие белые цапли в середине декабря находились на берегах протоки Минеральной. Улетели они только 19 числа, когда ударили первые морозы.

Антон СМОЛЯКОВ.
Фото Александра Яковлева и с сайта заповедника «Курильский».

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