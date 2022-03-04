На остров Кунашир прилетели лебеди

Редкая картина – малые лебеди, занесенные в Красные книги РФ и нашей области, не побоялись холодов на Кунашире.

Этих птиц обнаружили на острове сотрудники заповедника «Курильский».Пернатые отдыхали и набирались сил на берегу р. Серноводки, входящей в его охранную зону «Курильского».

Обычно в холодное время эти птицы улетают. До нынешнего года об их зимовках на Кунашире сведений не было.

–Водоплавающие не всегда строго придерживаются одних и тех же мест зимовки, часть пробует перезимовать где-то поближе. А для лебедей успешность зимовки определяется в первую очередь доступностью корма: им нужны незамерзающие участки мелководий, где можно дотянуться до дна, чтобы собирать там пищу – рассказал орнитолог заповедника Сергей Стефанов.

Кунашир и Шикотан находятся на маршруте весенне-осеннего пролета лебедей и некоторая их часть остается на зимовку. Ежегодно сотрудники заповедника проводят учеты этих птиц – в самом «Курильском», прилегающей к нему охранной зоне, и в заказнике «Малые Курилы».

В Кадастре объектов животного мира заповедной территории три вида лебедей – малый, американский, и лебедь-кликун.

Последний на южных Курилах встречается чаще других. Он останавливается здесь на отдых, может и перезимовать.

Самое большое скопление кликунов в этом году на Кунашире зарегистрировали 29 января возле устья реки Рикорда, в пределах охранной зоны. Там насчитали аж 90 особей!

На Шикотане больше всего их было в бухте Дельфин (заказник «Малые Курилы») в последний день зимы – 47 крылатых красавцев. Как правило, ближе к весне зимующие лебеди собираются в большие стаи и отправляются к местам гнездования.

По наблюдениям орнитологов, на Кунашире зимует до 200 пар.

Намного реже на Кунашире можно встретить американского лебедя. В поле зрения орнитологов он попал 13 ноября 2020 года на полуострове Весловский (охранная зона заповедника «Курильский») в смешанной стае с малым лебедем и лебедем-кликуном.

Как правило, эти грациозные птицы располагаются на местах рядом с водой. Это пойма реки Серноводки, озеро Песчаное, озера полуостроова Весловский и Ловцова, залив Измены (остров Кунашир), бухты Дельфин, Церковная и Снежкова на Шикотане.

Кстати, по наблюдениям орнитологов в конце нынешнего года из-за запоздавших холодов на соседнем Итурупе перелетные птицы задержались с отлетом. Например, пара лебедей и даже 4 большие белые цапли в середине декабря находились на берегах протоки Минеральной. Улетели они только 19 числа, когда ударили первые морозы.

Антон СМОЛЯКОВ.

Фото Александра Яковлева и с сайта заповедника «Курильский».