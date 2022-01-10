На острова надвигается очередной циклон

Днём 12 и 13 января на территории Поронайского, Углегорского, Макаровского, Томаринского, Долинского, Холмского, Невельского, Корсаковского, Анивского районов и города Южно-Сахалинска прогнозируется сильный, местами очень сильный снег, сильная метель с видимостью 500 м и менее при среднем ветре 12-17 м/с, порывах 25-30 м/с. На востоке отложение мокрого снега.

Кроме этого, 12 января на территории Южно-Курильского и Курильского районов прогнозируется ветер 25-30 м/с, порывы 33-38 м/с (ураган) и сильные осадки в виде мокрого снега, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле главного управления МЧС России по области, сообщает пресс-служба ведомства.