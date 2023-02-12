На островах готовятся к весенним сельхозработам

Малая посевная кампания начнется в марте с посева капусты и продлится до мая. В каждом хозяйстве разработан специальный график посева в соответствии со сроками созревания – от белокочанной до цветной, кольраби, краснокочанной и других видов. Также будут высажены томаты, перец, баклажаны.

– Сейчас сельхозпроизводители начали переборку семян картофеля, заложенных на хранение в прошлом году. Всего предстоит подготовить 7,2 тысяч тонн. Также аграрии планируют приобрести более 500 тонн элитных семян картофеля с целью сортообновления и сортосмены. В этом мы им оказываем активную поддержку. Семенной картофель необходимо периодически обновлять, так как его длительное выращивание приводит к снижению урожайности и качеству клубней. Поэтому мы субсидируем до 70 процентов затрат на приобретение семян с учетом доставки до региона, – рассказала начальник отдела растениеводства регионального министерства сельского хозяйства и торговли Екатерина Сливкина.

В этом году планируется засеять 600 га овощами открытого грунта и 2000 га засадить картофелем.

Старт весенне-полевых работ намечен на первую-вторую декаду мая – в зависимости от погодных условий, сообщает пресс-служба министерства.