На островах отмечается снижение преступности

Прокуратура Сахалинской области проанализировала криминогенную обстановку за первый квартал 2022 года.

В регионе зарегистрировано 1980 преступлений (–7,9% к уровню 2021-го).

На 40,3% снизилась преступность среди несовершеннолетних. Чаще всего подростки совершали кражи и угоны.

Правонарушений средней и небольшой тяжести совершено на 7,6% меньше. На 9% снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений, включая убийства и причинение тяжких телесных повреждений с летальным исходом. Но возросло общее количество хищений автомобилей.

Снижается количество имущественных преступлений, включая кражи. При этом случаев разбойных нападений примерно столько же, как и в прошлом году.

Сократилось на 9% количество правонарушений в общественных местах, в том числе на 2,6% на улицах, площадях и в скверах.

Число криминальных ДТП уменьшилось на 4%, а с летальным исходом – на 14,3%. При этом возросло число водителей (со 150 до 167), привлеченных к уголовной ответственности за повторное управление машиной в пьяном состоянии.

Дарина Деревягина.