На островах поздравляют защитников Отечества

Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитников Отечества, прошло в Южно-Сахалинске. В зале Чехов-центра собрались ветераны, военнослужащие 68-го армейского корпуса, пограничники, сотрудники силовых ведомств, представители органов исполнительной и законодательной власти.

– Мы гордимся своей великой державой. Гордимся, что выросли в России. Гордимся воинами, которые сегодня служат в армии. Гордимся ветеранами, которые принесли нам победу. Гордимся российским оружием – оно лучшее в мире. В прошлом году мы отпраздновали 75-летие Великой Победы. Невероятный трепет испытывали, когда смотрели на марширующих бойцов и ветеранов, вспоминающих о войне. В этот праздничный день желаем безопасной службы военным, здоровья ветеранам и мира всем на Земле, – обратился к собравшимся губернатор Валерий Лимаренко.

На торжестве напомнили о том, что образование области в ее нынешних границах – заслуга Вооруженных Сил. Благодаря успешно проведенным военным операциям, в 1945 году были освобождены южный Сахалин и Курильские острова, завершена Вторая мировая война. Сегодня военные и пограничники несут службу по охране и защите рубежей страны, обеспечивают неприкосновенность государственной границы, закреплённую новой поправкой Конституции РФ. Это ставит точку в вопросе о принадлежности Курильских островов.

На мероприятии почетными грамотами правительства области и благодарностью губернатора поощрили ряд военнослужащих – за добросовестное исполнение воинского долга, сообщает пресс-служба регионального правительства.