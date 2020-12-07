В Углегорске 70 семей получили ключи от квартир. Два дома врозведены по ул. Приморской по программе переселения из аварийного жилья.

Более 400 тыс. кв. метров жилья предполагается сдать на Сахалине до конца декабря. Это даст региону возможность досрочно расселить граждан из жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года.

Даешь 500!
Напомним, региональная адресная программа переселения из аварийного жилья была принята в 2013 году. Контрольной цифрой в перспективном плане строительства многоквартирных жилых домов стало 87,5 тыс. кв. метров жилья. Именно такую площадь насчитывал аварийный жилфонд области на 1 января 2017 года.

Первоначально площадки под строительство предоставили всего несколько городских округов. Однако первые же сданные многоквартирные дома практически сделали программу расселения одной из самых популярных в регионе. Сегодня строительство домов для переселения ведется практически во всех округах, при этом предпочтение отдается малоэтажному строительству.

Строить не только качественно, но и быстро — такую задачу ставят перед собой застройщики. Это необходимо, поскольку общая площадь аварийного жилфонда значительно выросла буквально за несколько лет. Сегодня она составляет уже более 500 тыс. кв. метров. И эта цифра не окончательная. По мнению специалистов, в ближайшие годы аварийный жилфонд вырастет вдвое и достигнет одного миллиона кв. метров.

По сравнению с соседними регионами такие объемы аварийного жилья можно назвать рекордными. Однако удивляться этому не приходится. Массовая застройка на островах велась преимущественно в 50 – 60 годы прошлого века, сегодня процент износа такого жилья превышает все границы допустимого. Дома не соответствуют современным требованиям и должны быть снесены, а люди — получить достойное жилье. Немало сахалинцев об этом мечтают десятилетиями…

В последние несколько лет программа переселения из аварийного жилфонда набрала новые обороты. Объемы строительства постоянно растут. В прошлом году сдали 350 тыс. кв. метров жилья, в уходящем году эта цифра вырастет до 400 тыс. или даже чуть больше. А начиная с 2021 года, региональное правительство рассчитывает сдавать ежегодно по 500 тыс. кв. метров жилья. Такие темпы обеспечат эффективное обновление жилого фонда не только в областном центре, но и, что самое важное, даже в самых отделенных городских округах.

Новоселы, новоселы…
Один из самых проблемных городских округов в этом плане — Охинский. Здесь признаны аварийными свыше 160 тыс. кв. метров жилья. Проблема многолетняя, решать ее сложно. Шесть аварийных домов уже расселены, осталось еще более 50 домов, в которых новых квартир ожидает еще свыше 7 тысяч человек.

Сейчас в Охе возводят очередную пятиэтажку. Завершена арматурная обвязка первого этажа, ведется заливка стен (в соответствии с технологией монолитного строительства). Новое здание планируется сдать во второй половине 2021 года.

Проблему с аварийным жильем в северном районе решают не только на стройплощадках. В этом году 180 охинских семей получили выкупную стоимость своих квартир. Областной бюджет выделил на эти цели 200 млн рублей. А еще 19 жителей Охи из числа представителей старшего поколения буквально на днях получили жилищные сертификаты. Это даст возможность одиноким пожилым людям переселиться в южные районы области — поближе к областному центру.

Буквально на днях ключи от новых квартир получили 70 семей из Углегорска. Здесь сданы сразу два дома на улице Приморской. Хорошие светлые квартиры, большие подъезды, удобное расположение зданий — все это пришлось по вкусу новоселам.

Стоит сказать, что дома в Углегорске построены по оригинальному проекту и заметно отличаются от большинства типовых зданий. На каждом этаже здесь размещено по 7 квартир — одно-, двух- и трехкомнатных, в чистовом исполнении. На придомовой территории — детская площадка, есть места под будущие клумбы и газоны.

А в Поронайске новоселами стали сразу 90 семей. Накануне торжественного вручения ключей от новых квартир будущие жильцы побывали в своих квартирах и оценили качество строительных работ. Причем не просто оценили, но и при необходимости смогли высказать свои пожелания подрядчику. Благодаря «общественному контролю» строители получили возможность устранить отмеченные жильцами недостатки накануне появления на объекте приемной комиссии.

Поронайский городской округ в числе муниципальных образований, где программа расселения аварийного жилфонда выполняется весьма успешно. Здесь заложено уже 14 новых домов — почти 20 тыс. кв. метров качественного благоустроенного жилья. График сдачи рассчитан до 2024 года.

Не останутся без новоселий в уходящем году и жители Курильских островов. Сразу три жилых дома сдадут в Южно-Курильске. Новоселье отпразднуют 54 семьи. А еще один дом будет готов к сдаче во втором квартале 2021 года.

В Южно-Сахалинске завершается строительство 17-этажного жилого дома на ул. Поповича, 18. Новый год встретят в новых стенах более 200 семей из аварийного жилья.

А что в Южном?
Традиционно строительство жилья активней всего ведется в областном центре. На Южно-Сахалинск приходится до 60 проц. общего количества построенного жилья. Не станет исключением и уходящий год. До новогодних праздников новое жилье получат 60 семей, проживающих в 25-м микрорайоне — в аварийном жилфонде по ул. Тихая и ул. Западная.

Три новых монолитных дома — это более 2,8 тыс. кв. метров современного жилья. В соответствии с проектами, здесь будут парковки, детские и спортивные площадки.

Особую привлекательность в глазах новоселов придает тот факт, что все дома газифицированы. И здесь уместно напомнить, что в сентябре 2020 года на форуме «Нефть и газ Сахалина» глава Газпрома Алексей Миллер и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021 – 2025 годы. Таким образом, «газовый вопрос» на островах предполагается закрыть в самые ближайшие годы.

А на улице Поповича в областном центре готовится к сдаче 17-этажный дом, в который из аварийного жилфонда будут переселены 207 сахалинских семей. В отличие от большинства домов, для которых места для стоянки машин планируют на придомовой территории, в высотке предусмотрена поземная парковка.

Сейчас в высотке на Поповича завершается отделка помещений, ведется установка сантехники и электроприборов. В соответствии с графиком завершено подведение инженерных сетей: тепло- и водоснабжение, канализация. А вот природного газа здесь не будет: кухни оборудованы электроплитами. Что, в общем-то, вряд ли способно уменьшить радость будущих новоселов от комфортного жилья.

Более 50 семей в Макарове
Знаковым событием уходящего года для Сахалина станет практическое завершение программы расселения аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Примечательно, что регион завершил ее первым в России. Следующим шагом станет участие в очередной федеральной программе по расселению жилфонда. На этот раз речь идет о домах, признанных аварийными уже после 1 января 2017 года.

Согласно новой программе, до 2025 года все сахалинцы будут переселены из аварийного жилья. Впервые это было озвучено в октябре 2020 года в региональном правительстве — на совещании по вопросам переселения из аварийного жилфонда. В этом совещании приняли участие председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин и генеральный директор этого фонда Константин Цицин. Было подписано соглашение с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства о финансировании проекта из федерального бюджета. Новая федеральная программа по переселению из аварийного жилфонда, в реализации которой будет участвовать область, обеспечит жильем примерно 20 тысяч человек.

На минувшей неделе губернатор В. Лимаренко побывал с рабочей поездкой в Москве, где встречался с несколькими федеральными министрами. В частности, минстрой России подтвердил участие области в пилотном проекте расселения жилфонда, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Одним из основных застройщиков на Сахалине станет группа компаний «ПИК», специализирующаяся на строительстве жилья эконом-класса по всей России.

Практически в рамках реализации уже новой программы можно считать появление нового жилья в Макарове. Здесь построено два жилых дома для переселения граждан из аварийного фонда, признанного таковым уже после 1 января 2017 года. Сдача новостройки в эксплуатацию планируется в середине декабря. Строительство еще одного жилого дома на 24 квартиры завершается в селе Восточное, его также намереваются сдать до конца года.

До конца декабря в Макаровском городском округе будет расселено около 4 тыс. кв. метров аварийного жилья. Однако строительство новых домов здесь на этом не остановится: планируется построить еще не менее 15 тыс. кв. метров жилой площади. Полностью же переселить жильцов из аварийного фонда в благоустроенные квартиры в Макарове власти планируют до конца 2024 года.

Но еще более значительными будут результаты от реализации новой программы в масштабах области. В ближайшие четыре года новоселами должны стать не менее 23 тыс. сахалинцев. И это лишь приблизительные данные масштабного обновления жилого фонда на островах.

Игорь КАЛИНИН.

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