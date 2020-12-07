Более 400 тыс. кв. метров жилья предполагается сдать на Сахалине до конца декабря. Это даст региону возможность досрочно расселить граждан из жилфонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года.

Даешь 500!

Напомним, региональная адресная программа переселения из аварийного жилья была принята в 2013 году. Контрольной цифрой в перспективном плане строительства многоквартирных жилых домов стало 87,5 тыс. кв. метров жилья. Именно такую площадь насчитывал аварийный жилфонд области на 1 января 2017 года.

Первоначально площадки под строительство предоставили всего несколько городских округов. Однако первые же сданные многоквартирные дома практически сделали программу расселения одной из самых популярных в регионе. Сегодня строительство домов для переселения ведется практически во всех округах, при этом предпочтение отдается малоэтажному строительству.

Строить не только качественно, но и быстро — такую задачу ставят перед собой застройщики. Это необходимо, поскольку общая площадь аварийного жилфонда значительно выросла буквально за несколько лет. Сегодня она составляет уже более 500 тыс. кв. метров. И эта цифра не окончательная. По мнению специалистов, в ближайшие годы аварийный жилфонд вырастет вдвое и достигнет одного миллиона кв. метров.

По сравнению с соседними регионами такие объемы аварийного жилья можно назвать рекордными. Однако удивляться этому не приходится. Массовая застройка на островах велась преимущественно в 50 – 60 годы прошлого века, сегодня процент износа такого жилья превышает все границы допустимого. Дома не соответствуют современным требованиям и должны быть снесены, а люди — получить достойное жилье. Немало сахалинцев об этом мечтают десятилетиями…

В последние несколько лет программа переселения из аварийного жилфонда набрала новые обороты. Объемы строительства постоянно растут. В прошлом году сдали 350 тыс. кв. метров жилья, в уходящем году эта цифра вырастет до 400 тыс. или даже чуть больше. А начиная с 2021 года, региональное правительство рассчитывает сдавать ежегодно по 500 тыс. кв. метров жилья. Такие темпы обеспечат эффективное обновление жилого фонда не только в областном центре, но и, что самое важное, даже в самых отделенных городских округах.

Новоселы, новоселы…

Один из самых проблемных городских округов в этом плане — Охинский. Здесь признаны аварийными свыше 160 тыс. кв. метров жилья. Проблема многолетняя, решать ее сложно. Шесть аварийных домов уже расселены, осталось еще более 50 домов, в которых новых квартир ожидает еще свыше 7 тысяч человек.

Сейчас в Охе возводят очередную пятиэтажку. Завершена арматурная обвязка первого этажа, ведется заливка стен (в соответствии с технологией монолитного строительства). Новое здание планируется сдать во второй половине 2021 года.

Проблему с аварийным жильем в северном районе решают не только на стройплощадках. В этом году 180 охинских семей получили выкупную стоимость своих квартир. Областной бюджет выделил на эти цели 200 млн рублей. А еще 19 жителей Охи из числа представителей старшего поколения буквально на днях получили жилищные сертификаты. Это даст возможность одиноким пожилым людям переселиться в южные районы области — поближе к областному центру.

Буквально на днях ключи от новых квартир получили 70 семей из Углегорска. Здесь сданы сразу два дома на улице Приморской. Хорошие светлые квартиры, большие подъезды, удобное расположение зданий — все это пришлось по вкусу новоселам.

Стоит сказать, что дома в Углегорске построены по оригинальному проекту и заметно отличаются от большинства типовых зданий. На каждом этаже здесь размещено по 7 квартир — одно-, двух- и трехкомнатных, в чистовом исполнении. На придомовой территории — детская площадка, есть места под будущие клумбы и газоны.

А в Поронайске новоселами стали сразу 90 семей. Накануне торжественного вручения ключей от новых квартир будущие жильцы побывали в своих квартирах и оценили качество строительных работ. Причем не просто оценили, но и при необходимости смогли высказать свои пожелания подрядчику. Благодаря «общественному контролю» строители получили возможность устранить отмеченные жильцами недостатки накануне появления на объекте приемной комиссии.

Поронайский городской округ в числе муниципальных образований, где программа расселения аварийного жилфонда выполняется весьма успешно. Здесь заложено уже 14 новых домов — почти 20 тыс. кв. метров качественного благоустроенного жилья. График сдачи рассчитан до 2024 года.

Не останутся без новоселий в уходящем году и жители Курильских островов. Сразу три жилых дома сдадут в Южно-Курильске. Новоселье отпразднуют 54 семьи. А еще один дом будет готов к сдаче во втором квартале 2021 года.

А что в Южном?

Традиционно строительство жилья активней всего ведется в областном центре. На Южно-Сахалинск приходится до 60 проц. общего количества построенного жилья. Не станет исключением и уходящий год. До новогодних праздников новое жилье получат 60 семей, проживающих в 25-м микрорайоне — в аварийном жилфонде по ул. Тихая и ул. Западная.

Три новых монолитных дома — это более 2,8 тыс. кв. метров современного жилья. В соответствии с проектами, здесь будут парковки, детские и спортивные площадки.

Особую привлекательность в глазах новоселов придает тот факт, что все дома газифицированы. И здесь уместно напомнить, что в сентябре 2020 года на форуме «Нефть и газ Сахалина» глава Газпрома Алексей Миллер и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на 2021 – 2025 годы. Таким образом, «газовый вопрос» на островах предполагается закрыть в самые ближайшие годы.

А на улице Поповича в областном центре готовится к сдаче 17-этажный дом, в который из аварийного жилфонда будут переселены 207 сахалинских семей. В отличие от большинства домов, для которых места для стоянки машин планируют на придомовой территории, в высотке предусмотрена поземная парковка.

Сейчас в высотке на Поповича завершается отделка помещений, ведется установка сантехники и электроприборов. В соответствии с графиком завершено подведение инженерных сетей: тепло- и водоснабжение, канализация. А вот природного газа здесь не будет: кухни оборудованы электроплитами. Что, в общем-то, вряд ли способно уменьшить радость будущих новоселов от комфортного жилья.

Более 50 семей в Макарове

Знаковым событием уходящего года для Сахалина станет практическое завершение программы расселения аварийного жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Примечательно, что регион завершил ее первым в России. Следующим шагом станет участие в очередной федеральной программе по расселению жилфонда. На этот раз речь идет о домах, признанных аварийными уже после 1 января 2017 года.

Согласно новой программе, до 2025 года все сахалинцы будут переселены из аварийного жилья. Впервые это было озвучено в октябре 2020 года в региональном правительстве — на совещании по вопросам переселения из аварийного жилфонда. В этом совещании приняли участие председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин и генеральный директор этого фонда Константин Цицин. Было подписано соглашение с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства о финансировании проекта из федерального бюджета. Новая федеральная программа по переселению из аварийного жилфонда, в реализации которой будет участвовать область, обеспечит жильем примерно 20 тысяч человек.

На минувшей неделе губернатор В. Лимаренко побывал с рабочей поездкой в Москве, где встречался с несколькими федеральными министрами. В частности, минстрой России подтвердил участие области в пилотном проекте расселения жилфонда, признанного аварийным после 1 января 2017 года. Одним из основных застройщиков на Сахалине станет группа компаний «ПИК», специализирующаяся на строительстве жилья эконом-класса по всей России.

Практически в рамках реализации уже новой программы можно считать появление нового жилья в Макарове. Здесь построено два жилых дома для переселения граждан из аварийного фонда, признанного таковым уже после 1 января 2017 года. Сдача новостройки в эксплуатацию планируется в середине декабря. Строительство еще одного жилого дома на 24 квартиры завершается в селе Восточное, его также намереваются сдать до конца года.

До конца декабря в Макаровском городском округе будет расселено около 4 тыс. кв. метров аварийного жилья. Однако строительство новых домов здесь на этом не остановится: планируется построить еще не менее 15 тыс. кв. метров жилой площади. Полностью же переселить жильцов из аварийного фонда в благоустроенные квартиры в Макарове власти планируют до конца 2024 года.

Но еще более значительными будут результаты от реализации новой программы в масштабах области. В ближайшие четыре года новоселами должны стать не менее 23 тыс. сахалинцев. И это лишь приблизительные данные масштабного обновления жилого фонда на островах.

Игорь КАЛИНИН.