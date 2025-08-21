На острове Шумшу состоялись патриотические мероприятия в честь 80-летия Курильской десантной операции

18 августа на острове Шумшу прошли патриотические мероприятия, посвящённые увековечению Курильской десантной операции. Главными событиями памятного дня стали открытие первой очереди мемориального комплекса, военно-историческая реконструкция десанта и церемония перезахоронения советских воинов, останки которых были найдены в этом году во время международной поисковой экспедиции.

Штурм острова Шумшу стал последней крупной операцией советских войск в ходе Второй мировой войны. Десантники атаковали подготовленные позиции противника и одержали победу. Увековечить подвиг героев поручил Президент РФ Владимир Путин.

—18 августа 1945 года. За спиной 9 мая, парад Победы, все возвращаются домой. А героические воины-дальневосточники идут на решающий штурм против почти десятикратно превосходящих сил противника только со стрелковым оружием в руках. Против танков, пулемётов, идут практически на смерть, жертвуя собой, закрывая своих товарищей. Невероятное мужество! Невероятный подвиг. Сегодня мы отдаём дань памяти и уважения героям легендарной Курильской десантной операции. По поручению Президента Владимира Владимировича Путина по всей стране встают новые мемориалы героям. Такие, как Ржевский мемориал, мемориал здесь, на Дальнем Востоке – на острове Шумшу, мемориалы на героической земле Донбасса. Это эстафета настоящего патриотизма, подвига и мужества, которую от героев Великой Отечественной войны, от героев Курильской десантной операции сегодня приняли участники специальной военной операции. Это значит, что и 80 лет назад, и сейчас Победа будет за нами! – сказал первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко. Он зачитал обращение Президента РФ Владимира Путина в честь 80-летия Курильской десантной операции. — Шумшу – знаковая страница нашей истории. На этом острове, по сути, закончилась Вторая мировая война. Наши бойцы, проявив героизм, разгромили превосходящие силы императорской армии Японии. Высокой ценой красноармейцам удалось отстоять интересы страны, защитить Родину и дать гражданам мирное небо над головой. И Шумшу не даст нам об этом забыть. По поручению Президента России Владимира Владимировича Путина на острове создаётся военно-исторический мемориальный комплекс, посвящённый Курильской десантной операции. Он увековечит подвиг русского солдата, – сказал заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В день высадки десанта на Шумшу в торжественной обстановке открыли первый этап военно-исторического мемориального комплекса. Прологом к нему стал 4-метровый бронзовый монумент Героям Советского Союза Николаю Вилкову и Петру Ильичёву – морским пехотинцам, которые закрыли своими телами амбразуры вражеских дотов. На момент подвига Николаю Вилкову было 26 лет, а матросу Петру Ильичёву всего 18.

Украшением мемориала стала историческая инсталляция из кортена – состаренной стали. Внимание гостей приковала и художественная композиция из фигур солдат, фотографирующихся на фоне японского танка. Арт-объект создан по мотивам реального снимка 1945 года, запечатлевшего красноармейцев с захваченным трофеем.

— Ровно 80 лет назад эти высоты стали местом ожесто­чённых боёв. Советские бойцы высадились на этот берег, чтобы освободить Шумшу от японцев и поставить точку во Второй мировой войне. Это была невероятная схватка с хорошо укреплённым противником. Он превосходил нас по численности и вооружению. Но боевой дух наших десантников был так силён, что остановить их не смогли ни танки, ни доты, ни дзоты. Схватка продолжалась 6 дней. И закончилась нашей победой! Участники Курильской десантной операции – герои! Наш долг – сохранить память об их подвиге, – сказал губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

На мемориальном комплексе состоялась церемония возложения цветов и зажжение Памятного огня. Честь зажечь Памятный огонь была предоставлена участнику СВО, заместителю командира интернациональной бригады «Пятнашка» Алиасу Авидзба и участнице детской экспедиционной группы Полине Чумак из Пензенской области. Огонь был доставлен специальным рейсом.

У подножия горы Северной состоялась церемония захоронения павших героев. Их останки обнаружили участники международной поисковой экспедиции «По следам Курильского десанта», которая стартовала на Шумшу 1 июля. 100 патриотов из 35 регионов России, Казахстана и Беларуси подняли останки 7 красноармейцев. Также поисковики нашли более 500 артефактов – они станут музейными экспонатами.

Картины последних сражений Второй мировой вой­ны воплотились в военно-исторической реконструкции. Впервые на необитаемый остров прибыли реконструкторы из разных уголков страны, из Беларуси и Китая, чтобы воссоздать ратный подвиг Красной Армии – высадку десанта и штурм укреплений. В мероприятии задействовали плашкоут с отделением морской пехоты Тихоокеанского флота, использовали военную форму и вооружение образца 1945 года.

— Мы показали ряд подвигов героев Отечества – Николая Вилкова, Василия Кота, Петра Шутова и других бойцов. Воссоздали кровопролитную схватку, насыщенную мужеством и отвагой воинов камчатского гарнизона. Участие в событии приняли более 150 человек со всей России, мы отобрали их из огромного числа добровольцев. Конечно, стоял очень сложный вопрос с логистикой. Наши ребята прошли по маршруту отряда. Они добирались на Шумшу из Петропавловска-Камчатского на боевом корабле, высадились и разбили лагерь, который отражает реалии 1945 года. Жили с минимумом комфортных условий. Для участников это настоящая военно-историческая экспедиция в формате «живой истории», – рассказал руководитель движения «Клубы исторической реконструкции России» Алексей Новиков.

В память о моряках-пограничниках, павших в ходе Курильской десантной операции, состоялась церемония спуска венка на воду. Мероприятие прошло в районе гибели пограничного сторожевого катера ПК-8. В церемонии приняли участие экипаж пограничного сторожевого корабля 1-го ранга «Анадырь» и ветераны пограничного управления ФСБ России по восточному арктическому району. В августе 1945 года сводная пограничная рота и специальная диверсионная группа управления Народного комиссариата государственной безопасности Камчатской области высадились на острове в составе передового отряда десанта вместе с морскими пехотинцами. Пограничные сторожевые корабли «Киров» и «Дзержинский» поддерживали десант артиллерийским огнём.

К памятным событиям открылся кольцевой патриотический маршрут «Дорогами острова Шумшу». На маршруте общей протяжённостью 52 км туристы увидят места высадки десанта и боевых сражений, включая знаковые высоту 171 и соседнюю с ней высоту 165. Проект реализован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Центром «Воин» была обустроена полоса препятствий «Штурм Шумшу», имитирующая Курильское сражение. При выполнении нормативов прохождения полосы препятствий участники получили значок Курильской десантной операции, а команда-победитель – звание «Наследники героев Шумшу».

Обращение Президента РФ Владимира Путина в честь 80-летия Курильской десантной операции

«Уважаемые друзья, приветствую вас по случаю открытия торжественных мероприятий, посвящённых 80-летию Курильской десантной операции, Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Наша страна внесла решающий вклад в разгром нацизма, а после победного завершения Великой Отечественной войны в полной мере выполнила свой союзнический долг. Стремительные действия наших войск кардинальным образом изменили стратегическую ситуацию на Дальнем Востоке, сделали неизбежной капитуляцию Японии, сыграли огромную роль в избавлении народов Китая, Кореи, других государств Юго-Восточной Азии от угрозы истребления и порабощения. Одним из последних, поистине судьбоносных сражений Второй мировой войны стало уничтожение крупной группировки японских войск в ходе штурма острова Шумшу и освобождение советскими войсками Курильского архипелага. В памяти нашего народа навечно останутся беспримерная отвага и мужество красноармейцев и краснофлотцев – участников Курильской десантной операции. Сегодня здесь, на острове Шумшу, состоялась церемония захоронения останков павших героев, закладка первого камня и первой очереди военно-исторического мемориального комплекса, историческая реконструкция высадки десанта на Шумшу. Подвиг поколения победителей всегда будет для нас вдохновляющим примером, великим нравственным ориентиром. И убеждён, что нынешние торжественные мероприятия послужат сохранению исторической преемственности, патриотическому воспитанию молодёжи».

В юбилей Курильского десанта Шумшу посетили молодые люди со всей России – активисты Движения Первых, участники Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин», поискового движения России, группы программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». Среди почётных гостей – участники кадровой программы для бойцов спецоперации «Время героев» и члены ассоциации ветеранов СВО. Свидетелями зрелищных событий стали представители Российского военного исторического общества, сахалинского музейно-мемориального комплекса «Победа», участники экспедиции Российского географического общества, волонтёры экологического проекта «Чистая Арктика», принявшие участие в благоустройстве острова и очистке его от мусора, сообщила пресс-служба правительства области.

В этот же день состоялся экстремальный триатлон «Высота 171» и забег «Курильская верста». После состязаний прошла церемония награждения участников мероприятий на Шумшу и спортсменов. Вечером для гостей был организован концерт «Песни у костра». Для зрителей выступили вокалисты ансамбля песни и пляски ФСБ России, сахалинские артисты, популярные российские исполнители – Джанго и Тимур Ведерников.

