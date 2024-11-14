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На острове завершился VIII международный Сахалинский джазовый фестиваль

Духовой оркестр центральной детской музыкальной школы Южно-Сахалинска.

Его особенностью (помимо непременного участия маэстро Игоря Бутмана и его команды) стали выступления двух новых островных коллективов.

В концертном зале «Симфония» СахГУ с классическими произведениями и популярными хитами выступил оркестр духовых инструментов «БраVо» южно-сахалинской центральной детской музыкальной школы. Несмотря на юный возраст, ребята со своим дирижёром Даниилом Паком не раз становились лауреатами всероссийских и международных конкурсов. Они вошли в пятёрку лучших детских духовых оркестров страны. И на нынешнем фестивале показали растущий уровень исполнительского мастерства.

А вот истинным дебютантом фестиваля стал созданный полгода назад джазовый оркестр Сахалинской филармонии под управлением московского композитора Фёдора Сенчукова.  Он объединил шестнадцать профессиональных музыкантов из разных регионов страны. Слушатели тепло встретили их первый концерт из популярных композиций. Примечательно, что новый коллектив сотрудничает с преподавателями академии джаза Игоря Бутмана. А это означает: уровень профессионализма музыкантов Сахалинской филармонии будет расти.

Но, конечно же, «первой скрипкой» VIII регионального фестиваля был сам маэстро, всемирно известный саксофонист, народный артист России. С ним на остров приезжали мастер джазовых импровизаций, пианист Даниил Крамер, певец, композитор и музыкальный продюсер Сергей Мазаев, певец, гитарист, автор песен Евгений Маргулис и другие известные музыканты. Они дали концерты в Корсакове, Невельске и областном центре.

Екатерина Дейнеко.

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