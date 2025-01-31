Пятница, 31 января, 2025
ДомойНОВОСТИ
НОВОСТИ

На острове ждем Чемпионаты Мира и России

Фото Игоря Карпука.

В 2025 году Сахалин примет около полусотни всероссийских и международных спортивных мероприятий.

Некоторые из самых красивых и зрелищных будут у нас впервые. На трамплинном комплексе «Высота», например, впервые пройдут соревнования «Сахалинские ночные полёты». Ждём участников со всей страны. Своё мастерство летающие лыжники будут демонстрировать в вечернем свете прожекторов.

Впервые в новом центре водных видов спорта «Волна» планируется провести Евразийский Кубок по прыжкам в воду.

Учебно-тренировочный центр «Восток» примет всероссийские соревнования по художественной гимнастике. К нам приедет около 600 спортсменов со всех уголков России.

В Аниве пройдёт национальный чемпионат по пляжному волейболу.

Также в нынешнем году мы встречаем финал международных соревнований «Золотая шайба».

Летом планируется открыть легкоатлетический манеж, и уже во второй половине 2025 года на нём пройдёт первенство России по лёгкой атлетике. Власти региона ведут переговоры о проведении на острове соревнований по одному из самых зрелищных видов легкоатлетической программы – прыжкам с шестом.

– Мы хотим, чтобы Сахалин принимал самые масштабные чемпионаты страны и мира. Наша задача – в ближайшие три года стать спортивным центром Дальнего Востока, отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Предыдущая статья
В этом году в семи районах области котельные переведут на голубое топливо
Следующая статья
Триумфа у сахалинских лыжников на «Триумфе» не случилось
ПОХОЖИЕ ЗАПИСИ
баннер2

СВЕЖИЕ МАТЕРИАЛЫ

Сетевое издание SOVSAKH.RU (16+) зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ серия Эл № ФС77-83203 от 12 мая 2022 г. Учредитель – ООО «Редакция газеты «Советский Сахалин». Главный редактор – Вышковская Татьяна Анатольевна.

© Советский Сахалин, 1995-2023 гг. Все права защищены. При перепечатке материалов ссылка на источник обязательна.

Газета «Советский Сахалин» в PDF

КОНТАКТЫ

Адрес эл. почты: sovsakh100@mail.ru.
Адрес редакции: г. Южно-Сахалинск,
ул. Комсомольская, 154.
Телефон +7 (4242) 43-20-15.

МЫ В СОЦСЕТЯХ