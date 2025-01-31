На острове ждем Чемпионаты Мира и России

В 2025 году Сахалин примет около полусотни всероссийских и международных спортивных мероприятий.

Некоторые из самых красивых и зрелищных будут у нас впервые. На трамплинном комплексе «Высота», например, впервые пройдут соревнования «Сахалинские ночные полёты». Ждём участников со всей страны. Своё мастерство летающие лыжники будут демонстрировать в вечернем свете прожекторов.

Впервые в новом центре водных видов спорта «Волна» планируется провести Евразийский Кубок по прыжкам в воду.

Учебно-тренировочный центр «Восток» примет всероссийские соревнования по художественной гимнастике. К нам приедет около 600 спортсменов со всех уголков России.

В Аниве пройдёт национальный чемпионат по пляжному волейболу.

Также в нынешнем году мы встречаем финал международных соревнований «Золотая шайба».

Летом планируется открыть легкоатлетический манеж, и уже во второй половине 2025 года на нём пройдёт первенство России по лёгкой атлетике. Власти региона ведут переговоры о проведении на острове соревнований по одному из самых зрелищных видов легкоатлетической программы – прыжкам с шестом.

– Мы хотим, чтобы Сахалин принимал самые масштабные чемпионаты страны и мира. Наша задача – в ближайшие три года стать спортивным центром Дальнего Востока, отметил губернатор Валерий Лимаренко.