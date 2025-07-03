На островной рынок из теплиц поступило уже более тонны ароматной ягоды

Как рассказал руководитель экофермы «Клубника от Наташи» Артём Одинцов, высокая урожайность клубники в закрытом грунте достигается благодаря созданию оптимальных условий — качественному субстрату, дополнительному питанию и комфортной атмосфере.

Но основным источником ягодного урожая на острове всё же остаются поля открытого грунта. На плантациях аграрии планируют начать сбор ягод в первой половине июля, и он продлится вплоть до конца лета. После завершения сезона на полях теплицы снова примут эстафету, обеспечивая регион свежей клубникой.

В нынешнем году фермеры надеются собрать более 120 тонн ягоды. Возможно, урожай даже превысит эти ожидания, если сахалинская погода окажется благоприятной. Для сравнения: в прошлом году было собрано более 130 тонн клубники.

Продукцию «Клубники от Наташи» можно приобрести возле ТК «Янтарь». Стоимость ягоды – 900 рублей за килограмм. По мере роста урожая в городе будут открываться дополнительные точки продаж.

С момента старта проекта, когда ферма Артёма Одинцова занимала всего 10 соток земли, производство значительно выросло. Сегодня площадь открытого грунта экофермы составляет 14 гектаров, а теплицы занимают 5 тыс. квадратных метров.

В островном регионе есть господдержка для сельхозпроизводителей, которые специализируются на выращивании ягодных культур. Благодаря ей фермеры могут компенсировать значительную часть расходов и развивать свои хозяйства. В области активно прорабатываются новые проекты, а действующие хозяйства расширяют производственные мощности. Если ещё несколько лет назад в регионе работало всего два основных производителя ягодной продукции, то сегодня их число увеличилось до пяти.

Елена КУЛИКОВА.