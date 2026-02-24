На озере Тунайча спасли необычного тюленя

В прошедшие выходные в окрестностях озера Тунайча развернулась настоящая операция по спасению водного обитателя, выползшего на лёд и оказавшегося в плену из-за погоды

Вызволили животное из природного капкана активисты фонда «Зелёный Сахалин» и двое их добровольных помощников. По словам его руководителя Александра Иванова, это случай первый в нынешнем году, и выбивается из привычного ряда.

Дело в том, что зимой такие «потеряшки» не редкость – выползают на лёд, ползают по нему, бывает – даже забредают в расположенный на берегу лес, когда полыньи затягиваются. Дыхательная система этих млекопитающих позволяет им длительное время находиться и на воздухе, а не только под водой

– В этот же раз тюлень обнаружился в 20 км от открытой воды, в южной части Тунайчи, – рассказал Александр Иванов. – Сообщение поступило вечером перед непогодой, поэтому спасательную операцию пришлось отложить на три дня. Это позволило нам привлечь людей, договориться снегоходах (своих у нас нет). Как только погода установилась, мы выехали к месту «происшествия». Тюленя искали, что называется, по следам.

Зверь двигался вдоль кромки леса, забрёл в лес, даже посетил чью-то дачу. Через час поисков «потеряшку» нашли на самом «мокром» месте: чуть поодаль от берега под снегом образовалась каша изо льда и воды. Снега намело столько, что он придавил лёд и буквально выдавил воду на поверхность. Снегоходы застревали, вязли, а спасатели были по колено в воде.

До объекта поисков было не достать, хотя он был в пределах видимости. Поэтому его пришлось выманивать на более крепкий лёд. На это ушёл час. Животное одновременно хотело выбраться из плена и не понимало, что люди приехали его спасти. Пришлось применить некоторые хитрости. Какие именно- Александр Иванов раскрывать не стал.

Когда тюлень подполз на ледовую твердь, его пересадили в специальную сумку для транспортировки. Ему это не понравилось, он стал отчаянно рычать и пытался ухватить спасателей за руки. Но они люди опытные, прошедшие обучение, поэтому травмировать их у зверя не получилось.

– Несколько дней тюлень провёл без еды и воды, видимо, потерял ещё в весе, но это его не вразумило – смеётся Александр Иванов. – Затем мы выпустили его в привычную среду.

Такое активное сопротивление после подобных передряг встречается нечасто.

Главная же интрига этой поисково-спасательной операции: никто не смог определить, к какому виду относится зверь– ни сами активисты, ни специалисты во Владивостоке и Москве. По окраске он явно похож на молодую крылатку, но у крылаток в рисунке не бывает пятен, как у этого тюленя; по форме черепа не похож вообще ни на кого – у ларг он длинее, а у крылаток – короче.

– Поэтому пока определили его как «чебурашку» – помесь не понять кого не понять с кем, – говорит руководитель «Зелёного Сахалина». – Теперь слово за генетиками.

Антон СМОЛЯКОВ.