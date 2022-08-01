На Парамушире устраняются последствия разгула стихии

На Парамушире, где 22 июля в результате резкого подъема воды в реках произошло подтопление части райцентра, разрушение транспортной инфраструктуры, в ускоренном режиме устраняются последствия непогоды.

Сегодня жизнеобеспечению города ничего не угрожает. Все социальные объекты, предприятия, транспорт функционируют в штатном режиме. Основной фронт работ в райцентре был связан с расчисткой наносов песка и грязи.

Осталось расчистить ливневые канализации.

Расчищают русло реки, куда сошел сель. Проводится дноуглубление. Ведутся работы по восстановлению трех мостов, которые находятся в различной степени разрушения.