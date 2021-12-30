На Парамушире запущен новый рыбоводный завод

Главная задача нового предприятия – восстановление популяции тихоокеанских лососей в реках северных Курильских островов – Савушкина на острове Парамушир и Весенней на острове Шумшу. Завод будет производить до 100 миллионов штук молоди тихоокеанских лососей. При выходе на проектную мощность планируется обеспечить ежегодный возврат до 4,9 тысячи тонн лосося, что позволит увеличить вылов красной рыбы и предоставит возможность их переработки в отдаленном районе, сообщает пресс-служба регионального правительства.

– Рыбопромышленный комплекс – важнейшая отрасль для островного региона. Мы стремимся создавать привлекательные условия для инвесторов, для запуска новых предприятий отрасли. Это позволяет не только создавать новые рабочие места в отдаленных районах, но и увеличить производство продукции, которую островитяне смогут приобрести по приемлемым ценам, – отметил губернатор Валерий Лимаренко.

ООО «Азимут», построившее рыбоводный завод, активно осуществляет свою деятельность не только по основному направлению – рыбоводству, но и занимается добычей тихоокеанских лососей: кеты и горбуши. Компания обеспечивает качественной продукцией жителей островного региона, реализуя её на условиях прямых оптовых продаж предприятиям области.

Компания инвестировала в строительство завода более 430 миллионов рублей и обеспечило 31 новое рабочее место жителям Северных Курил.

Для того, чтобы завод заработал, большую поддержку инвестору оказал и бюджет региона. Так, за счет государственных средств была компенсирована часть затрат на реализацию проекта.

– В рамках мероприятий государственной программы «Экономическое развитие и инновационная политика Сахалинской области» в 2021 году из областного бюджета предприятию оказана государственная поддержка – более 32 миллионов рублей. Эти средства являются компенсацией части затрат на приобретение оборудования, а также процентов по кредиту, – рассказал руководитель регионального агентства по рыболовству Иван Радченко.