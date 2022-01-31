На пьедестал с питомцами. Сахалинцы сразились в гонках на собачьих упряжках

В прошедшее воскресенье, 30 января, островитяне вместе со своими хвостатыми питомцами состязались за звание лучшего в чемпионате и первенстве области по ездовому спорту.

Гонки прошли на лыжной базе в селе Троицкое Анивского района. Победу оспаривали на дистанции 6,1 км. в нескольких дисциплинах – «лыжи-спринт 1 собака», «нарта-спринт 4 собаки» и «нарта-спринт 2 собаки». Самые юные участники выступили в детских стартах – упряжка с одним четвероногим другом на отрезке в 200 метров.

Как сообщили в пресс-службе регионального минспорта, в «лыжи-спринт 1 собака» среди мужчин от 18 лет лидером стал кандидат в мастера спорта Александр Яблочников, его средняя скорость составила 27 км/ч. Серебряный призер гонки – Илья Панасенков, он отстал от победителя на четыре с небольшим минуты. Обладателем бронзы стал Артем Гусаков, он уступил лидеру чуть меньше4,5 минуты.

В этой же спортивной дисциплине среди женщин не было равных Анастасии Соболюк – она показала среднюю скорость 22,3 км/час. Наталья Яблочникова стала второй и прибыла на финиш позже на 44,69 секунды. Взявшая бронзу Юлия Семенова отстала от победителя на 8,52 минуты.

Состязание в спортивной дисциплине «нарта-спринт 4 собаки» среди мужчин и женщин принесло золотую медаль Ольге Лукиной (21,6 км/ч). Она опередила серебряного призера Натальи Мазкапочти на 2,32 минуты. Третье место заняла Александра Фелицына, разрыв ее с лидером составил более 5 минут.

Среди вышедших на «нарта-спринт 2 собаки» лучшим стал Александр Ракитин, второй – Лидия Никулина, замкнул тройку призеров Александр Кропанев.

Антон САМОЙЛОВ.

Фото Владимира Доможилова.