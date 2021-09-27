На переднем крае инноваций. В Южно-Сахалинске начал работу международный нефтегазовый форум «Нефть и газ Сахалина-2021»

С 28 по 30 сентября в бизнес-центре «Столица» более 600 участников очно и в режиме онлайн обсудят реализацию проектов на российском Дальнем Востоке и актуальные аспекты развития нефтегазовой отрасли.

В статусе дальневосточного форума это важное ежегодное мероприятие проходит лишь второй раз, прежде оно носило название «конференция». «25 лет на переднем крае инноваций в области энергетики» – таков девиз форума на сей раз, он отмечает 25-летний юбилей.

В преддверии открытия директор форума Ольга Андреевских поделилась некоторыми предварительными данными. География участников широка: США, Великобритания, Австралия, Япония, Китай, Королевство Нидерланды, Дания, Германия.

Планируется не ограничиваться обсуждением лишь нефтегазовых вопросов, необходимо уделить должное внимание альтернативной энергетике, проблемам климата, производству водорода.

Региональная и федеральная власти уделяют большое внимание поднимаемым вопросам, поэтому в пленарной сессии примет участие глава региона Валерий Лимаренко, в качестве модератора выступит Дмитрий Песков, специальный представитель президента РФ по вопросам цифровизации технологического развития.

Дистанционно в режиме онлайн поучаствуют: Анатолий Чубайс, министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, замруководителя администрации правительства РФ Илья Трунин.

В пленарном заседании примут участие представители ведущих компаний отрасли – ПАО «Газпром», «ЭксонМобил» и «Шелл».

Под занавес этого заседания запланированы дебаты лидеров с участием президента РАН Александра Сергеева, компаний «Шлюмберже», «Сахалинская энергия» и «Газпромбанка».

Операторы шельфовых проектов «Сахалин-1», «Сахалин-2» и «Сахалин-3» поделятся своими новостями. Пройдет дискуссия на тему создания Восточного водородного кластера на Сахалине.

Третий день форума будет посвящен обсуждению всего, что связано с СПГ и газификацией. Модератор – министр энергетики Сахалинской области Михаил Гузенко.

Владимир СЛАВИН.

Справка

В прошлом году форум «Нефть и газ Сахалина-2020» собрал под своей эгидой около 600 участников. «Советский Сахалин», который традиционно каждый год освещает эту тему, в публикации «Парк нефтегазового периода» от 5 октября 2020 года рассказал о презентации в рамках форума проекта создания нефтегазового индустриального парка в северной части Южно-Сахалинска.