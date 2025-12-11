На перекрёстке улиц Хабаровской и Комсомольской в Южно-Сахалинске появился светофор

«Колдовали» над его установкой с начала месяца. 10 декабря ближе к часу пик он заработал, переключаясь в режиме красный – жёлтый – зелёный. Автомобилисты мысленно сказали своё «спасибо» – ведь на этом перекрёстке собираются немалые транспортные потоки, а когда есть регулировщик, движение ускоряется, возрастает безопасность движения.

Но на следующий день, 11 декабря, светофор переключился в режим жёлтого мигающего сигнала, что означает: перекрёсток снова стал нерегулируемым. С утра к «новосёлу» приехали специалисты, и он возобновил свой функционал.

Установка светофора по сути – составная часть капитального ремонта улицы Хабаровской. Электронный регулировщик будет работать в адаптивном режиме, то есть движение потоков он регулирует автоматически в зависимости от загруженности направлений. Его дополняют камеры видеонаблюдения, от которых не скроется нарушение правил дорожного движения.

Автомобилисты обратили внимание, что при установке нового объекта со стороны Хабаровской ещё не вернули на прежнее место стойки с дорожными знаками приоритета. Ими водители руководствуются, когда светофор на перекрёстке не действует.

В уходящем году помимо нынешнего светофора в городе установили ещё один – на перекрёстке улиц Транзитной и Совхозной. Он работает в вызывном режиме – чтобы перейти дорогу, пешеходам нужно нажать кнопку.

Сергей РЯБОВ.

Фото автора.