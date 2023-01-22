На первенстве ДФО по лыжным гонкам сахалинская команда уступила первенство хабаровчанам

Сегодня финишировало первенство ДФО по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17-18 лет. Настоящий праздник подарили участники соревнований поклонникам этого вида спорта, которые, не смотря на крещенские морозы, приходили на лыжно-биатлонный комплекс «Триумф», чтобы стать свидетелями захватывающей борьбы.

Спортсмены соревновались в дистанционных гонках от 5 до 15 километров, а также выходили на старт спринта и эстафеты. Бесспорно, последние два вида программы первенства были самыми зрелищными и по-спортивному захватывающими.

Все дело в том, что дистанционная гонка интересна тем, кто сам занимается этим видом спорта и хорошо знаком со всеми тонкостями борьбы на дистанции. Что же касается спринта и эстафеты, то в этой программе соревнований все предельно просто. Стартуют лыжники все вместе, и кто первым финишировал, тот и чемпион.

Порой на последних метрах дистанции можно увидеть такой накал борьбы, что в пору принимать валидол.

Вот и на этом первенстве болельщики не пожалели, что посетили лыжно-биатлонный комплекс и стали свидетелями триумфа одних и разочарования других.

В четверг, 19 января, участники первенства боролись за награды в спринте классическим стилем на дистанции 1,3 километра. В квалификации у девушек на старт вышло 36 спортсменок и только 30 из них получали право продолжить борьбу за медали. Среди шести неудачниц были и две островитянки.

У юношей на первом этапе соревнований стартовало 54 лыжника, поэтому борьба за право попасть в число четвертьфиналистов была более серьезная. Восемь сахалинских юношей, увы, после этой гонки зачехлили лыжи.

В этот день у девушек королевой на лыжне была сахалинка мастер спорта из Охи Юлия Завьялова. Наша землячка не только выиграла квалификацию, но и была первой на финише в четвертьфинальном и полуфинальном забегах. Поймав победный кураж, Юля решила и в финале не изменять этой доброй традиции и первой пересекла финишную черту. Тем самым она принесла сахалинской команде первую и, как ни горько осозновать, единственную золотую медаль этих соревнований.

Серебро завоевала Инна Рыбкина (Якутия). Замкнула тройку призеров Екатерина Новикова (Приморский край).

К огромному сожалению юноши не смогли поддержать победный почин Юлии Завьяловой. До финала смогли добраться Тимур Екимов и Сергей Слюсаренко. Судя по всему, много сил наши парни оставили в двух забегах на выбывание и в квалификации, на финал островитян просто не хватило. Тимур остановился в шаге от подиума, Сергей финишировал шестым. Викторию в этот день в спринте праздновал лыжник из Якутии Алексей Распутин. Вторым на финише был Дмитрий Пузанов, третьим Николай Галямов ( оба Хабаровский край). Необходимо заметить, днем ранее Дмитрий Пузанов стал обладателем золотой медали на дистанции 15 километров свободным стилем.

После дня отдыха в субботу участники первенства разыграли медали в гонке классическим стилем. Девушки должны были преодолеть дистанцию пять километров, юноши десять.



Сахалинских болельщиков волновал один вопрос: сможет Юлия Завьялова вновь отпраздновать победу, как двумя днями ранее она это сделала в спринте.

После первой контрольной отметки один километр лучшее время было у Камиллы Мокшановой (Хабаровский край)-4:31,2. Лыжница из Якутии Инна Рыбкина проигрывала лидеру 6,5 секунды. Юлия Завьялова пробежала один километр за 4:39,7. У еще у одной нашей лыжницы Софьи Кузнецовой старт не заладился, и она показала только седьмое время-4:58,4.

На промежуточном финише 2,5 километра Инна Рыбкина показывает-8:26,0. Камилла Мокшанова-8:28,3. Юлия Завьялова-8:31,9. Софья Кузнецова переместилась на четвертое место-8:47,5. За 1,5 километра до финиша Камилла Мокшанова смогла не только отыграть проигранные 2,3 секунды у Инны Рыбкиной, но и выиграть у нее 9,3 секунды. Время Камиллы-13:16,1. Инна показала-13:25,4. Юля Завьялова-13:44,8. Софья Кузнецова-14:07,5.

Практически на контрольной отметке 3,5 километра вопрос о победителе и призерах был снят с повестки дня. Вторую золотую медаль на этом первенстве выиграла Камилла Мокшанова-17:12,9. Как не старалась Инна Рыбкина, но на финише она уступила чемпионке-2,8 секунды. Юля Завьялова замкнула тройку призеров-17:38,4.

У юношей борьба за подиум была не менее напряженной. На первой контрольной отметки 1,7 километра в предварительном протоколе первые три места занимали лыжника из Хабаровского края. Дмитрий Пузанов-5:39,5. Николай Галямов-5:43,0.

Александр Шевцов-5:49,9. Лучший из островных лыжников Тимур Екимов со временем 5:55,2 занимал седьмое место. Павел Попов преодолел этот участок дистанции за 5:55,3. На отметке 3,3 километра Дмитрий Пузанов сохранил за собой верхнюю строчку предварительного протокола-9:02,9. Алексей Распутин (Якутия) 9:07,4. Алексей Асмолин (Хабаровский край)-9:11,9. Наш Тимур Екимов опустился на восьмую строчку-9:29,2. Павел Попов замыкал десятку лучших-9:31,2.

Такое положение дел несколько испортило настроение сахалинских болельщиков, и они уже не надеялись, что в этот день командная копилка пополнится хоты бы бронзовой наградой. Однако на контрольной отметке 6,6 километра надежда на медаль появилась. Дмитрий Пузанов продолжал возглавлять гонку-18:31,8. Алексей Распутин сохранял за собой вторую строчку промежуточного протокола-19:06,8. Алексей Асмолин-19:09,0. Тимур Екимов 19:11,2.

На контрольной отметке 8,3 километра тройка лучших выглядела так: Дмитрий Пузанов-24:43,2. Тимур Екимов-25:20,7. Александр Сунтуфий (Хабаровский край)-25:32,3. Во второй виктории на этих соревнованиях Дмитрия Пузанова никто не сомневался, а вот борьба за серебро шла напряженная и к чести Тимура Екимова он поднялся на вторую ступеньку пьедестала почета. Дмитрий Пузанов преодолел дистанцию за 28:06,7, Тимур Екимов-28:50,7, Александр Сунтуфий-28:59,0.

Сегодня завершалось первенство ДФО эстафетами. Девушки должны были преодолеть четыре этапа по 3 километра. У юношей этап равнялся пяти километрам. Первые два этапа участники бегут классическим стилем, третий и четвертый-свободным. Явными фаворитами считалась команда Хабаровского края, как у прекрасной половины человечества, так и у сильной. И прогнозы эти сбылись.

На старт женской эстафеты вышли команды Камчатского и Хабаровского края, Сахалинской области и Якутии. На первом этапе за хабаровчан бежала Анастасия Булавенко. Этап она преодолела за 11:04,8. Второй на финише была лыжница из Якутии Нина Садовская-11:16,3. Наша Ярослава Улитина передала эстафету Юлии Завьяловой уступив девушке из Якутии 26 секунд. То, что сотворила на втором этапе Юлия Завьялова смело можно назвать маленьким спортивным подвигом. Она не только смогла отыграть 26 секунд у якутянки, но и передать эстафету Даяне Сухаревой первой. Хабаровчанка Анастасия Гринько отправилась на дистанцию спустя 8,7 секунды. Как не старалась Даяна, но сохранить первую позицию она не смогла.

Хабаровчане вышли в лидеры и смогли передать эстафету на 27,7 раньше островной команды. На заключительном этапе у сборной Хабаровского края бежала обладательница двух золотых медалей этого первенства Камилла Мокшанова. За нашу команду Софья Кузнецова двукратная чемпионка преодолела свой этап за 9:28,9 и в гордом одиночестве пересекла финишную черту. Время команды победительницы-41:41,6.

Сахалинская сборная финишировала спустя 27,9 секунды. Сборная Якутии замкнула тройку призеров-43:28,2.

Если бы сегодня сборная команда юношей Хабаровского края не выиграла золотые медали, на Сахалин пришла бы раньше времени весна. Будем последовательны. На старт юношеской эстафеты вышли две сборные Хабаровского края, Якутии, Бурятии, Приморского и Камчатского края, Сахалинской, Амурской и Магаданской областей. Первый контрольный отрезок шесть команд проходят практически одновременно.

Среди них и островная дружина. Наш Тимур Екимов первым передал эстафету Максиму Сюркову-15:26,0. Спустя 13 секунд Александр Сунтуфий отправил на дистанцию Дмитрия Пузанова. Третьим эстафету принял у Максара Шагжиева (Бурятия) Константин Малыгин, проигрывая лидеру-32,9 секунды.». Максим Сюрков, Сергей Слюсаренко, Павел Попов сделали все от них зависящее чтобы сохранить вторую строчку в итоговом протоколе. К огромному сожалению им это сделать сегодня не удалось.

Первая сборная Хабаровского края преодолев четыре этапа по 5 километров за 1 час 1 минуту и 16,3 секунды и финишировала первой. Бежавший второй этап за эту команду Дмитрий Пузанов, как и Камилла Мокшанова завоевал третью золотую медаль на этих соревнованиях. Спустя 18,8 секунды вторыми финишировала сборная Хабаровского края-2. Сборная Сахалинской области проиграла чемпионам 32,6 секунды.

Общекомандную победу уверенно одержала команда Хабаровского края, набрав 2363 очка. На втором месте Сахалинская область-1949. На третьем Якутия-1563.

На протяжении четырех дней соревнований интересовался у представителей команд, тренеров, разговаривал с техническим делегатом их Московской области Владимиром Озеровым. Вопрос был один: как организованы соревнования и все ли устраивает участников первенства. И ни разу не довелось услышать ни одного отрицательного отзыва. Отзывались положительно о великолепно подготовленных лыжных трассах, отличной работе всех судей и персонала, который был ответственен за проведение соревнований. Вроде бы мелочь, а приятно слышать такие добрые слова в адрес наших островитян.

Игорь Карпук.

Фото автора.