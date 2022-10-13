На первое – борщ! В Сахалинской области в разгаре сбор овощей

Аграрии убрали больше половины свеклы, моркови и капусты. Всего ожидается собрать 22,4 тыс. тонн овощей открытого грунта. Полностью завершить уборку корнеплодов планируется до конца октября.

На Сахалине уже убрали более 3,5 тыс. тонн моркови, что составляет почти 50% от плана. Абсолютным лидером по сбору и закладке на хранение является АО «Соколовский» – 700 центнеров с гектара. Хорошая урожайность у совхоза «Заречное» – 686 центнеров с гектара, а также у совхоза «Южно-Сахалинский» – 523 центнера с гектара.

– Ежегодно выращиваем несколько сортов моркови, которые пригодны к транспортировке, долго хранятся и обладают хорошими вкусовыми качествами. В этом году второй раз высадили «Корлан». Это весьма крупноплодный, сочный и вкусный сорт, – рассказала главный агроном совхоза «Южно-Сахалинский» Анастасия Семакина.

Также собрано более 75% свеклы и убран практически весь картофель – на хранение заложено более 40 тыс. тонн «второго хлеба». Всего ожидается собрать не менее 45 тыс. тонн картофеля.

Виталий ШЕВЧЕНКО.