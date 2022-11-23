На пляже мыса Острого найден камень с изображением Сахалина и Курильских островов

Гуляя по побережью во время съемок краеведческого проекта «Снимите меня отсюда», южносахалинец Денис Федосеев случайно наткнулся на камень, но не стал забирать его с собой, так как он был слишком большим. Точный состав камня остался неизвестным. Есть предположение, что это серый кварц с затвердевшей лавой светлого оттенка.

— Прогулка по пляжу мыса Острого всегда восхищает обилием интересных находок, — рассказал Денис Федосеев. — Здесь под ногами не обычная галька, а «осколки» некогда бурной вулканической деятельности. Такой камень, пожалуй, лучший сувенир с Сахалина. Как подарок от самой природы.

Все, кто посещает мыс Острый, восхищаются скалами на его побережье. Они слоенные, как пирог. Или искусно заостренные, как идеально правильный треугольник.

Краевед Сергей Федорчук несколько лет назад издал небольшую книгу с контурами острова в оригинальных местах: на дороге в снегу, на дереве и даже в Греции.

Может быть, и вы встречали в каких-нибудь удивительных местах изображения нашего острова?

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.

Фото: с телеграм-канала: @go_sakhalin