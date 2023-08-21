На подступах к Котону. О чем писал «Советский Сахалин» в августе 1945 года

В оперативной сводке Сов­информбюро за 18 августа сообщалось, что на острове Сахалин наши войска заняли укрепленные пункты противника — Котон и Китон. Борьба на подступах к этим пунктам носила ожесточенный характер.

На подступах к Котону частям Красной Армии пришлось преодолеть сильно укрепленный район, возведенный японцами много лет тому назад, с десятками дотов, расположенных на многочисленных господствующих высотах, прикрывающих Котон и Китон. Но на этот раз наши летчики, танкисты и пехотинцы своими смелыми действиями разгромили вражеские укрепления и заставили остатки японских войск откатиться назад.

Боевые действия на подступах к Котону начались днем. После мощной бомбежки этого укрепленного района с воздуха в атаку пошли наши танки, за ними пехота. Продвижение пехоты все время поддерживали артиллерия и минометы. От бомбовых и пушечных ударов наших тяжелых бомбардировщиков взлетали на воздух вражеские доты. Танкисты вплотную подходили к дотам и в упор били по амбразурам долговременных точек.

Наши славные пехотинцы огнем из пулеметов и автоматов расстреливали самураев, вышибленных из дотов и пытавшихся скрыться в лесах. Ни днем, ни ночью не прекращался горячий кровопролитный бой. В этих боях наши воины показали исключительную стойкость и знание своего дела.

Особенно мужественно сражались бойцы и сержанты роты, которой командует офицер Морачек. Во взаимодействии с танкистами они уничтожили 10 вражеских дотов. Самоотверженно уничтожал японских самураев комсорг роты т. Лагода. Он под сильным огнем врага подполз к доту и гранатой вывел из строя тяжелый пулемет врага и застрелил 5 японских солдат. За этот поступок т. Лагода награжден медалью «За отвагу».

Командир орудия старшина т. Гаврик и наводчик Хакимов из своей пушки уничтожили два дота и наблюдательный пункт противника. Старший сержант Курдюков прямой наводкой уничтожил два дота японцев. Точно работал минометный расчет т. Языкова. Он взорвал склад противника и заставил замолчать орудие врага.

Геройский подвиг совершил коммунист Буюклы. Продвижению нашей пехоты мешал сильный пулеметный огонь самураев из прямо расположенного дота. Надо было подавить огонь противника. Выполнение этой боевой задачи взял на себя Буюклы.

С затаенным дыханием наблюдали бойцы, как полз к доту с пулеметом их товарищ. Не прошло и 15 минут, как т. Буюклы оказался у амбразуры и прикрыл ее телом станкового пулемета. Взвод офицера Коновалова быстро и умело воспользовался этим, блокировал и занял дог.

В боях за высоты на подступах к Котону враг понес большие потери.

Когда утих горячий бой на двух близлежащих от дороги безымянных высотах, мы вместе с бойцами осмотрели множество взорванных дотов и ходов сообщения. Десятки трупов вражеских солдат лежали среди развороченных толстых железобетонных плит. В одной воронке от снаряда мы обнаружили 16 трупов японцев, видимо, решивших, что это место для них явится безопасным.

Но наш советский летчик по-видимому заметил эту кучку самураев и очередью из пулемета прострочил самураев. У одного из дотов увидели знакомую из приемов германских фашистов картину. У разрушенной амбразуры дота лежал прикованный к пушке цепью самурай-смертник.

Японцы применяли самые коварные и подлые методы борьбы. Во время штурма высоты П. наши бойцы заметили несколько лошадей, бегущих со стороны укрепленного района противника. Вскоре лошади были пойманы красноармейцами. При осмотре их оказалось, что лошадей враг заминировал. Маленькие, красного цвета мины были тщательно ввиты в гривы и хвосты лошадей.

Группа красноармейцев только что вернулась из разведки. Офицер рассказал нам такой случай. Вечером в лесу разведчики наткнулись на японцев, пришлось завязать бой. Гранатами, метко брошенными бойцами, 7 японцев были уничтожены. Труп одного самурая, лежащего с оторванной рукой, показался разведчикам подозрительным. И действительно, не прошло и минуты, как самурай привстал и бросил гранату. Но никакие уловки не спасли врага. Он разгромлен.

Тим. АНДРЕЕВ, спец. корр. газеты «Советский Сахалин».

(Номер за 24 августа 1945 г.).

Письмо с фронта

По поручению бойцов и офицеров Сахалинского участка фронта, проливших кровь в борьбе с японскими самураями, находящихся сейчас на излечении в госпитале, передаю рабочим, служащим и домохозяйкам рудника Арково, Мгачи, Александровска красноармейское спасибо за заботу о нас. Ваши подарки, дорогие товарищи, мы получили и наказы выполним.

Майор ШИРОГЛАЗОВ, лейтенанты П. ШАПОВАЛОВ, ШЕВЕЛЕВ, ЯНКОВСКИЙ, А. СОЛЕОЛОВ, ЛИТРИЦНИЙ, Н. ИЛЬЯШЕВ.