На полигоне «Известковый» запущена новая система сортировки отходов

Благодаря модернизации оборудование российского производителя «Ржевмаш» позволит обрабатывать до 124 тысяч тонн мусора в год, разделяя стекло, пластик, жестяную и алюминиевую тару.

Полученные материалы пойдут на вторичную переработку для производства новых товаров. По технологии остатки, которые невозможно переработать компактно, прессуются и подлежат захоронению на полигоне с помощью специальной техники.

Обновлённый комплекс может принимать 320 тонн отходов. Это вдвое больше, чем ранее.

Во всех районах островного региона внедрена система раздельного сбора отходов. Для чего установлено более 1700 синих сетчатых контейнеров.

Отсортированные отходы направляются на глубокую переработку не только на «Известковом», но и на мусоросортировочных комплексах в Ногликах и Корсакове. За 11 месяцев 2025 года сахалинцы отправили на сортировку 2140 тонн бумаги, стекла и пластика.

