На полигоне Успеновский военнослужащие ВВО отработали задачи противодесантной обороны в ходе СКШУ «Восток-2022»

Сегодня, 4 сентября, на военном полигоне начались военные учения. Это составная часть масштабных командно — штабных учений Восток 2022, которые проходят на всей территории Восточного военного округа.

Дислоцированные на Сахалине части должны отработать оборону заданного района и уничтожения высадившегося десанта условного противника.

Как рассказал офицер пресс-службы Восточного военного округа Руслан Кулиев, возлушный десант будет условным, а стрельба из танков и орудий — настоящая.

Свои навыки покажут подразделения противовоздушной обороны- их задача обнаружить и уничтожить беспилотники противника. Также стоит задача отработать навыки установки мин и защиты от химического оружия.

Учения наблюдали свыше 60 журналистов, половина из которых представляют зарубежные СМИ.

Евгений Аверин.