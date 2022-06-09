На помидорной фабрике. Здесь трудятся даже шмели

В 2018 году на прилавках Сахалинской области появились помидоры, очень похожие на завезенные с материка. Сходством стали пользоваться некоторые продавцы, определив на них невероятно высокую цену.

Но вскоре выяснилось, что выращены они на новом тепличном комплексе «Невельский АгроСнаб». Корреспондент «Советского Сахалина» сумел проникнуть на строго охраняемую территорию и выяснить, что зреет в невельских теплицах.

Совхозное Колхозное

Невельское помидорное царство спряталось от ветров Татарского пролива в уютном распадке в селе Колхозном. Его назвали так в 1947 году по просьбе переселенцев, создавших здесь колхоз «Четвертая пятилетка».

В 1960 году хозяйство объединили с прочими районными предприятиями в совхоз «Невельский». И село, расположенное в четырех километрах от райцентра, стало центральной совхозной усадьбой.

Совхоз «Невельский» просуществовал до 1996 года. Сегодня в селе работают три крестьянско-фермерских хозяйства. Но «колхознинцы» не скучают и на собственных участках: редкий дом не имеет ухоженного огорода.

А на окраине села на трех гектарах сельхозземель расположился большой современный тепличный комплекс «Невельский АгроСнаб». Чтобы попасть к его теплицам, нужно проехать через село и сразу за очередным мостом через речку Казачку свернуть с дороги — ориентируйтесь по невысокой трубе котельной, если соберетесь ехать за помидорами…

В компании Екатерин

Впрочем, ехать за помидорами к теплицам имеет смысл лишь в том случае, если вы занимаетесь оптовой торговлей. По словам охранников предприятия, сюда же иногда заходят и обычные покупатели, им не отказывают. Но для того, чтобы сахалинец мог купить килограмм помидоров, в центре Невельска работает фирменный павильон «АгроСнаба». К тому же предприятие всегда участвует в районных и областных ярмарках.

А вот чтобы попасть внутрь комплекса, нужно найти веские поводы: сельхозпроизводство сегодня — сложный комплекс, и чистота здесь – главное условие.

Поэтому экскурсантов в теплицы пускают редко, разве что для невельских школьников «АгроСнаб» делает исключение — вдруг кто-нибудь из юных сахалинцев вдохновится и пойдет учиться на агронома?

Мне повезло: я «просочился» сквозь суровую охрану вместе со специалистами областного минсельхозторга — начальником отдела растениеводства и механизации Екатериной Сливкиной и пресс-секретарем Екатериной Мунгаловой.

Огурцов и яиц нам хватает

Министерская машина подхватила меня в Южно-Сахалинске, и, пока ехали через живописный Ловецкий перевал, я успел задать аграрным чиновникам несколько вопросов.

Поводом для поездки специалистов минсельхозторга в «Невельский АгроСнаб» стало государственное внимание к продовольственной безопасности. Наш регион не исключителен: в каждой области и крае чиновники следят за замещением импортных поставок, и обеспечение жителей региональными продуктами — это требование времени.

— На Сахалине развивается тепличное хозяйство, — рассказывает Екатерина Сливкина. — Сейчас в магазинах практически нет помидоров из Китая, их вытеснила продукция «Тепличного» и «Невельского АгроСнаба».

Если говорить обо всех овощах — закрытого и открытого грунта, — остров себя обеспечивает ими на 65 процентов. По отдельным продуктам показатели выше, огурцами мы обеспечиваем себя полностью, картофелем — больше чем на 90 процентов.

Кстати, такая же картина с яйцами, здесь у нас лучшие показатели во всем дальневосточном регионе.

Из отечественных семян

В островном регионе есть серьезная господдержка. Агропромышленному комплексу со стороны правительства Сахалинской области оказывается государственная поддержка по более чем 40 направлениям. Ставки субсидий планомерно пересматриваются и изменяются в сторону увеличения. Например, если удобрения дорожают, государство увеличивает ставку субсидий.

Посевная на полях области стартовала в первой декаде мая и завершится в последних числах июня. Островные аграрии трудятся над будущим урожаем картофеля и овощей открытого грунта — в частности, над «борщевой группой»: в ней числятся морковь, свекла и капуста. Картофелем областное сельское хозяйство займет больше 1900 гектаров, из которых 800 гектаров придется на долю фермеров.

— Семена картофеля, овощей «борщевой группы» у нас отечественного производства. «Невельский АгроСнаб» тоже использует семена отечественных сортов, — продолжает Екатерина Сливкина. — Острову их поставляют крупные семеноводческие хозяйства Приморья, Тюмени, Самары и Подмосковья.

Удобряются поля Сахалина также отечественной продукцией, главные поставщики на этом рынке — российские холдинги «ФосАгро», «Тольяттиазот», кемеровская группа компаний «Азот».

С государственной поддержкой

— Это инвестиционный проект, площадь комплекса три гектара, — объясняет Екатерина Сливкина.

— Государство субсидирует «Невельскому АгроСнабу» 70 процентов тепловой энергии, необходимой для отопления теплиц. В нашей области сельское хозяйство пользуется масштабной гос­поддержкой: например, сейчас мы помогаем предприятиям перевести автомобили на газ — 90 процентов средств возвращает государство.

При покупке российской техники в лизинг оплачивается 70 процентов стоимости с учетом доставки до региона. Также субсидируем известкование и мелиоративные работы в объеме 90 процентов.

Как объяснила агроном Лариса Катренко, капуста очень восприимчива к кислой сахалинской почве. Для того чтобы снизить кислотность, в почву вносят известковые удобрения.

Плоды невельских джунглей

Агроном одевает нас в белые халаты, и после мытья подошв ботинок в кювете с дезинфицирующим раствором проходим в настоящие заросли помидоров.

Красные, желтые или еще зеленоватые плоды свисают с длинных (больше 10 метров!) «лиан», разложенных на линии подъемников. Корни растений сидят в матах из кокосового волокна. Эти «подушки» позволяют каждому помидору получить в нужных дозах и питательные вещества, и воздух, и влагу.

Подъемниками, подачей воды и вентиляцией управляет итальянская автоматика — каждая капля того, что попадает внутрь плода, на строгом учете техники и под контролем агронома Ларисы Катренко.

Лариса приехала на Сахалин из Краснодарского края. Как многие южане, едва ли не с детства связана не просто с сельским хозяйством, а с большими производствами.

Невельский тепличный комплекс теперь ее «вотчина», она здесь полноценная хозяйка: планирует и контролирует технологию, следит за созреванием — в общем, управляет помидорными плантациями села Колхозного.

Шмелей приходится обманывать

Рассматриваю кисти помидоров, подбираюсь к сладкому, к помидорам черри — их стебли лежат на линиях вдоль теплиц. Надо бы попробовать…

— Странно, что вы не обратили внимание на шмелей, — корректирует мой интерес агроном.

Нет, шмелей я заметил в Невельске еще за месяц до визита в «АгроСнаб». Шмель-здоровяк в начале мая влетел в приоткрытое окно невельской квартиры, я насилу вытолкал мощного гостя на улицу.

Оказывается, это был беглый работник «Невельского АгроСнаба» — предприятие закупает шмелей целыми семьями. Насекомые прилетают на Сахалин от поставщиков из России, но не все шмели имеют отечественное гражданство: кроме воронежских в теплицах трудятся мохнатые семьи из Израиля. Живут полезные насекомые в специальных многоэтажных домиках, размещенных у помидорных зарослей.

— Которые из них импортные?

— По виду шмели друг от друга не отличаются. Мы смотрим по работе: сколько вылетело из домика за пятнадцать минут, как они посещают цветок, какие укусы там оставляют — все это важно.

— Какие самые ленивые?

Выясняется, что воронежские шмели капризнее «экспатов»: в пасмурные дни работать не торопятся, норовят отсыпаться в хатках.

— Мы даже их иногда обманываем, — признается агроном Лариса. — Приоткрываем крышки, чтобы в домик попадал свет и шмели не думали, что на улице дождь.

Масштабы продаж

— «Невельский АгроСнаб» ежегодно поставляет на рынки области 1000 тонн помидоров трех разновидностей: красные, розовые и «сливку» (сливовидные), — рассказывает замдиректора тепличного комплекса Карен Саргсян. — У нас пока три гектара закрытого грунта, строить начали в мае 2017 года, первый урожай сняли в октябре 2018-го. Производим 1000 тонн помидоров в год, когда добавим еще гектар, будем производить 1250 – 1300 тонн.

Свою продукцию «Невельский АгроСнаб» возит собственными «Газелями» в Холмск, Корсаков, Долинск, Поронайск, Макаров и Южно-Сахалинск. Большой популярностью пользуются невельские томаты и у курильчан. В парке предприятия пять автолавок, пока этих мощностей хватает. В планах невельских производителей значится расширение и тепличных площадей почти на полтора гектара, и автопарка. Кроме тепличных помидоров предприятие выращивает картофель — им занято 12 гектаров.

— У нас есть категория помидоров «премиум» — «бычье сердце», — рассказывает Карен Саргсян. — Там вес плода от 400 до 600 граммов. Некоторые продавцы переклеивают наклейки и продают невельские помидоры как азербайджанские. Я вам больше скажу: наши помидоры гораздо вкуснее бакинских. Кроме того, мы точно знаем, что наша продукция экологически чистая.

Нестандарт по вкусным ценам

Следующий шок меня ждал в сельском магазине Колхозного в виде ценника на помидоры «АгроСнаба» — 106 рублей за килограмм розовых красавцев.

— Почему так дешево? Почти по оптовой цене… С ними что-то не так?! — я насторожился.

— Это хорошие помидоры, просто нестандарт. А так они точно такие же.

Помидоры пахли, как их собратья в теплице. И никаких следов от ушибов на розовых боках не было, просто эти «любовные яблоки» (от французского pomme d’amour) мельче стандартных.

— За ними из Южно-Са­халинска приезжают. Ящиками берут!

Николай ШЕЛЕПОВ.