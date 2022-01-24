У меня резко скакануло кровяное давление. Случилось это ночью, через два дня, как закончилась метель. Однако дворы еще не были очищены от снега, люди ходили по «козьим» тропам, а машины стояли засыпанными по самые крыши. Поэтому я долго не вызывала «скорую», понимая, как вымотаны медики. Пробираться к подъездам по сугробам ночью с тяжелыми сумками, а потом еще подниматься на верхние этажи нелегко.

Попытка справиться с проблемой самой не привела к успеху. Все-таки пришлось звонить в «скорую».

Но никакого недовольства в голосе диспетчера я не услышала. Как обычно, со мной говорили деловито, спокойно, лишь спросили, откуда лучше машине заехать во двор. Только этот вопрос и говорил о необычных условиях работы – раньше его не задавали.

Минут через 15 – 20 мои спасители приехали, вернее, пришли от того места, где пришлось оставить машину. Было их двое: молодой мужчина и девушка. Шел пятый час утра.

Можно было бы спросить, в скольких квартирах они уже побывали за нынешнее дежурство, много ли «разрулили» тяжелых случаев, но мне, честно сказать, было тогда не до разговоров. Это уже потом, когда стало лучше, я поругала себя, что не расспросила медработников об их работе в эти дни подробно. Стоило бы, наверное, показать, как давалась им эта снежная вахта.

Я-то живу в Южно-Сахалинске, можно сказать, чуть ли не в центре, пробираться медикам ко мне пришлось по нечищеному двору метров сто. Но вызовы в «скорую» шли и с окраин, из частного сектора, больным говорили: «Ждите, приедем», и приезжали, и добирались с большими сумками, и помогали.

Те медработники, кто приехал ко мне, выглядели очень усталыми, но вели себя участливо, улыбались, внушали оптимизм. Как всегда.

Как хочется, чтобы служба «скорой» оставалась для нас надежным и верным помощником, чтобы работали в ней только компетентные и внимательные люди.

Помню случай полуторагодовалой давности. Вызывали «скорую» для моей дочери, увозили ее в очень тяжелом состоянии. И я была приятно удивлена, когда через несколько часов мне позвонил врач «скорой», увозивший дочь в стационар, чтобы узнать о ее состоянии, о диагнозе, поставленном в больнице. Он переживал о больной и после того, как съездил еще по нескольким вызовам. Так и должно быть, я считаю.

Наталья ЧЕРНЫХ, г. Южно-Сахалинск.