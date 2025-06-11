На праздничных выходных на Сахалин придет тепло

Погодные интернет-сервисы выдают свои цифровые прогнозы, стращают сахалинцев картинками: то и дело над островами проплывают серые тучи, несущие с собой вероятность дождей… А что скажут настоящие, не виртуальные метеорологи, какая ожидается погода на островах в предстоящие праздничные и выходные дни?

В региональном управлении гидрометеослужбы сообщили, что в ночь на 12 июня по югу Сахалина возможны небольшие и умеренные дожди, но уже днем распогодится, заметно потеплеет. В дальнейшем возможны небольшие локальные дожди, а в целом погода будет держаться хорошая, вполне подходящая, например, для отдыха на лоне природы.

В Южно-Сахалинске в дневное время столбики термометров будут подниматься до отметки +20° с возможными колебаниями в ту или иную сторону на 1 – 2 градуса. Такая погода продержится и на выходных.

Тепло в наши широты будет поступать с юго-запада. Материк уже достаточно прогрелся, местами даже полыхают лесные пожары – вот и докатываются до островов волны теплого воздуха.

Хотя еще продолжают раскачиваться климатические качели, до сих пор ночи стоят прохладные, на севере и в центральной частях Сахалина ночами до последнего момента температура держалась в пределах +2°… +7°, на юге немного теплее. Но с приходом огромных масс теплого воздуха с материка, потеплеет и в ночное время.

Семён РЕЧКИН.