На прием к стоматологу

В областной стоматологии упростили запись на повторный прием к врачу.

Теперь записаться на дальнейшее лечение зубов можно напрямую у врача во время первичного обращения. Организовать этот процесс поручил глава региона Валерий Лимаренко – с соответствующей просьбой сахалинцы обратились к губернатору через центр управления регионом.

– Чаще всего пациент обращается по поводу одного конкретного зуба, но при осмотре выявляется, что человеку необходимо комплексное лечение. Врач, видя полную картину, может составить план лечения. Пациенту не придется дополнительно обращаться в 1-300, чтобы записаться на прием, – рассказал главный врач областной стоматологической поликлиники Вячеслав Кучеренко.

Если пациент желает продолжить лечение у того же врача, к которому обращался на первичный прием, специалист предложит дату и время, исходя из наличия свободных ячеек.

Кроме того, пациенту предоставят возможность записаться к другому врачу – при наличии у специалиста «свободных окон». Также может быть рекомендовано лечение у другого специалиста в зависимости от диагноза, при наличии определенных патологических процессов, сообщила пресс-служба областного правительства.

Напомним, Валерий Лимаренко поручил держать на особом контроле вопросы, касающиеся оказания медицинской помощи. Все медицинские службы работают в штатном режиме, сформирован запас всех необходимых лекарств, поставка новых партий идет по графику, минздрав в ежедневном режиме отслеживает их доступность.

Ольга КУКЛИНА.