На приеме в поликлинике пациент ударил фельдшера

В поликлинике посёлка Тымовское пациент на приёме стал оскорблять фельдшера и даже ударил его.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СК России по Сахалинской области.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя регионального управления Бэликто Базарова доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Леонид КАРПЫЛЁВ.