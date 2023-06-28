На проекте «Сахалин-2» состоялся пуск дожимной компрессорной станции объединенного берегового технологического комплекса

В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Валерий Лимаренко, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, член правления, начальник департамента ПАО «Газпром» Сергей Меньшиков, представители участников общества «Мицуи» и «Мицубиси», главный исполнительный директор ООО «Сахалинская Энергия» Роман Дашков.

Вместе они дали старт началу работы нового производственного объекта интегрированной газовой цепочки – ДКС, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Дожимная компрессорная станция находится в северо-восточной части острова Сахалин, в районе выхода на берег морского газопровода от платформы «Лунская-А». Объект предназначен для компенсации снижения пластового давления в устьях газодобывающих скважин и дальнейшего эффективного освоения Лунского месторождения.

Заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов отметил сложность работ по строительству ДКС ОБТК, особенно в текущих непростых условиях.

– Это действительно показательный пример успешной реализации современного высокотехнологичного проекта без участия зарубежных партнеров. Расширение производственных мощностей проекта «Сахалин-2» позволит увеличить объем производства углеводородов и внести реальный вклад в укрепление энергобезопасности Дальневосточного федерального округа, – подчеркнул Виталий Маркелов.

В реализацию стратегически важного производственного объекта вложен колоссальный труд более трех тысяч российских специалистов из многих регионов нашей страны, решен целый ряд сложных инженерных и логистических задач, учтены все экологические требования, внедрено уникальное оборудование отечественного производства. В рамках торжественной церемонии были награждены ключевые партнеры и основные участники успешной реализации проекта строительства ДКС.

– Несмотря на внешние ограничения, нефтегазовая отрасль – основа экономики Сахалина и Курил – не только выстояла, но и успешно развивается, играя существенную роль в экономике нашего региона. Сегодня мне выпала честь открыть новую дожимную компрессорную станцию. Это важное событие не только для реализации проекта «Сахалин-2», но и для всей области. Ввод нового производственного объекта позволит на протяжении длительного времени обеспечивать стабильную подачу газа потребителям – их количество растет в регионе с каждым годом благодаря программе газификации, – подчеркнул губернатор Валерий Лимаренко.

– Учитывая, что горизонт планирования общества охватывает десятилетия, «Сахалинская Энергия» уже сегодня думает о будущем, чтобы гарантировать выполнение всех своих обязательств перед заинтересованными сторонами. Дожимная компрессорная станция – это ключевой производственный объект газовой цепи проекта «Сахалин-2», необходимый для эффективной разработки Лунского месторождения. При реализации проекта было использовано наибольшее количество российского оборудования: сепараторы, газоперекачивающие агрегаты, компрессоры и аппараты воздушного охлаждения, рассчитанные на высокую производительность в условиях любой сложности. Кроме того, услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию объекта будет осуществлять якорный подрядчик и партнер ООО «Газпром трансгаз Томск», который в настоящее время уже обслуживает транссахалинскую трубопроводную систему проекта «Сахалин-2». Максимальный суточный объем жидких углеводородов (нефть и конденсат), поставляемый Обществом, составляет 22,09 тыс. тонн. Максимальная суточная производительность ДКС по перекачиваемому природному газу – 56,6 млн ст. м3 (зимний режим) и 49,4 млн ст. м3 (летний режим), – отметил Главный исполнительный директор ООО «Сахалинская Энергия» Роман Дашков.

Политика государства и губернатора Валерия Лимаренко однозначна – необходимо повышать локализацию сервисов, обслуживающих сахалинские нефтегазовые проекты. Это не только вопрос промышленной безопасности, но создания фактически с нуля новой отрасли экономики. Если еще недавно все технологические решения и сервисные услуги реализовывались иностранными партнерами, то теперь на Сахалине создан отраслевой технопарк, резидентами которого стали крупнейшие профильные компании страны, есть четкий план по импортозамещению и первые успехи в его реализации.

Несмотря на давление коллективного запада и прежде всего США, а также официального Токио, японский бизнес считает сахалинские нефтегазовые проекты стратегически важными, а Россию – надежным и стабильным партнером. Это обуславливало присутствие на торжественном событии представителей сразу двух крупных японских технологических компаний (Митсуи и Митсубиши). Японские бизнесмены отметили важность проекта «Сахалин-2», как для их компаний, так и энергетической безопасности дальневосточного региона в целом, а также дали крайне позитивную оценку динамике и перспективам его развития.