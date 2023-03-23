На программу по подготовке управленческих кадров — по конкурсу

3 305 человек из 81 региона страны подали заявки на обучение на втором потоке программы подготовки управленческих кадров для ДФО «Муравьев-Амурский 2030».

Особенностью отбора этого потока стало сохранение высокого уровня интереса к конкурсу дальневосточников (37,2 % заявок) и рост интереса к поступлению на программу жителей остальных федеральных округов и новых территорий.

Алексей Чекунков, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики, глава совета наставников программы «Муравьев-Амурский 2030»: «Дальний Восток — это особая земля. И от того, как она будет развиваться зависит будущее всей нашей страны.

Возможность напрямую влиять на развитие событий – личный вызов каждого. Это желание развить в себе стойкость, силу духа, железный характер и патриотизм. Именно с этим мы связываем рост интереса к поступлению на программу в этом году.

Отмечу, что среди кандидатов уже есть ветераны СВО, для которых предусмотрим приоритет, и, при условии соответствия общим для всех критериев по образованию, им будет предоставлена возможность поступления вне конкурса. Как и обещали по итогам Послания Президента РФ».

Кандидатов ждет дистанционный этап отбора, включающий видеовизитку и тестирование на платформе программы. По итогам его прохождения будут отобраны порядка 200 участников, которым предстоит процедура очной оценки.

Затем состоится зачисление на учебную программу. Курсанты, прошедшие отбор с первых дней обучения, под руководством первых лиц погрузятся в реальные проекты, реализуемые на территории Дальнего Востока. Программа обучения разработана с учетом специфики регионов ДФО, учитывает 9 часовых поясов, климатические условия, социальные и экономические особенности регионов.

Программу реализует АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» при поддержке Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и экспертном сопровождении школы управления Сколково, Дальневосточного федерального университета и Президентской академии.

В 2022 году состоялся первый отбор, конкурс на программу составил 50 человек на место. В настоящее время курсанты первого потока завершают обучение. Некоторые уже получили назначение, сообщает пресс-служба корпорации развития ДВ и Арктики.