На прямой линии губернатор области рассказал о выполнении планов по переселению из аварийного жилья, поддержке приехавшим медикам и о многом другом

В последний день осени губернатор области Валерий Лимаренко провел традиционную прямую линию. Вопросы жители островов присылали в соцсети, в Центр управления регионом, задавали по телефону. До начала их поступило свыше 450, обращения приходили и во время прямого эфира, длившегося чуть больше двух часов. Опять же традиционно большинство их касались жилищно-коммунальной сферы, переселения из аварийного жилья, медицины. К ответам на некоторые частные вопросы, губернатор привлекал заместителей председателя правительства области, министров и мэров.

Коммуналка без посредников

Среди вопросов стоит выделить поступивший из Смирных – местное население обеспокоено разговорами о том, что в 2022 году не будут вводить квартиры для переселения из ветхого и аварийного жилья. Глава области постарался развеять сомнения.

– Это неправильная информация потому что подобные проблемы остаются в центре нашего внимания, – сказал Валерий Лимаренко. – План текущего года мы выполняем, жилье для переселенцев будем строить и дальше. В 2022 году вводится в строй дом на 80 квартир в Смирных и два двухквартирных дома в селе Рощино. Также в следующем году в Смирных планируется начать строительство домов по улице Ленина общей площадью более 10 тысяч квадратных метров.

Сюда так же стоит добавить, что Сахалин в числе первых регионов, которые справились с программой расселения жилфонда, признанного непригодным до 1 января 2017 года. Наша область стала пилотной территорией в реализации новой программы расселения. Почти 29 тысяч человек должны отметить новоселье в ближайшие 5 лет.

– Комфортное жилье для людей – необходимое условие развития Сахалина и Курил, – подытожил Валерий Лимаренко.

Жители домов по улице Армейской в Хомутово обратились с другой проблемой – у них нет горячей воды. Точнее, в кране она еле теплая и бывает часа по полтора в сутки. Надо отметить, что совсем недавно из того же Хомутово губернатору жаловались на проблемы с теплом. Их удалось решить после привлечения профильного министерства. Аналогичный механизм запустится и по вопросу горячей воды – министр ЖКХ Наталия Куприна тут же в прямом эфире получила поручение. Кроме того, губернатор посоветовал жителям составить акт об отсутствии горячего водоснабжения, чтобы им сделали перерасчет. Ведь если услуга не оказана – то и оплачивать ее не должны.

Аналогичным образом решилась проблему жителей села Чехов Холмского района – еще до проведения прямой лини они написали в социальные сети что в октябре за отопление им начислили почти в три раза больше, чем год назад. По поручению Валерия Лимаренко минЖКХ выяснило, в чем корень этих бед. Оказалось, в домах истек срок поверки приборов учета, поэтому начисление платы произвели по нормативам потребления. Эти суммы значительно превысили те, что получаются на основании показаний приборов учета. Управляющую компанию обязали до 10 декабря провести поверку и заменить вышедшие из строя приборы. Для жителей Чехов сделают перерасчет, и в квитанциях за декабрь отразится другая сумма.

А вот населению Пятиречья с того же Холмского МО остается дождаться реакции властей. Местная жительница, дозвонившаяся в прямой эфир, пожаловалась на проблемы с уборкой дорог и попросила организовать вывоз снега: его выпадает слишком много, и горы осадков блокируют проезды в населенном пункте. Бывает, что трактористы насыпают кучи во дворы, под заборы. Сахалинка была уверена, что средств на нормальную расчистку и вывоз не хватает. Оказалось – деньги выделены, остается только наладить работу. Это забота местной власти и компаний, ответственных за содержание дорог.

–Мы сделаем все, чтобы дороги были чистыми, а снег с них не выбрасывался во дворы. Если возникнут какие-то проблемы, нужно сообщать. Будем наводить порядок, выезжать в районы и все вопросы обсуждать, –сказал Лимаренко.

Рыночный хомут для цен на горючее

Немало вопросов касалось цен на топливо. Повышаются они регулярно, совсем свежий пример – подъем стоимости горючего на АЗС «Роснефть». Бензин АИ-92 перевалил уже своего рода психологический барьер – 50-рублевую отметку. Регулировать этот процесс можно только рыночными методами. И по словам главы островного региона, совсем скоро ситуация может измениться в лучшую сторону. Связано это с появлением независимой нефтяной компании на Сахалине – она должна построить еще дополнительные четыре заправки. Тогда, по словам Валерия Лимаренко, в районах будет расширяться сеть АЗС, благодаря чему порядка 90% жителей будут приобретать топливо по ценам завода-изготовителя с небольшой наценкой на транспортировку. Кроме того, власти собираются наладить у нас на острове переработку газового конденсата при запуске проекта «Сахалин – 3». Вероятнее всего, завод расположится в Поронайском районе, он будет производить и автомобильное, и авиационное топливо. Другой резерв для снижения транспортных затрат – перевод автомобилей на газомоторное топливо, а так же использование электромобилей. Расходы на газ по сравнению с бензином сокращаются в 2,5 раза. Один км пробега на электромобиле дешевле в 5-6 раз, чем на бензиновом автомобиле. В области уже развивается сеть газозаправочных станций, есть зарядные станции для электротранспорта в Южно-Сахалинске. В конце 2022 – начале 2023 г.г. планируется разместить за счет инвестора передвижной автомобильный газозаправщик в Охинском районе. Вопрос об этом так же был в числе присланных на прямую линию.

Морские глубины и иммунитет

Недавний логистический кризис заставил обратить внимание на Холмский порт – он работал не в полную силу, когда основной поток морских контейнеров шел через корсаковскую гавань, и она не успевала с ними справляться. Вопрос – почему в условиях такой загруженности нельзя пустить часть судов в Холмский порт – задал один предприниматель.

Валерий Лимаренко ответил, что оба порта равнозначные, только здесь есть одно «но». Дело в том, что ряд пароходов в Холмск не могут зайти из-за недостаточной глубины. Но регион готов взяться за решение этого вопроса.

Развивая тему морской инфраструктуры он добавил, что одна из фундаментальных задач островной власти – навести порядок в портах. В следующем начнется модернизация гавани в Корсакове.

– Предполагается существенное дноуглубление для того, чтобы в порт могли заходить океанские корабли. Планируется модернизация гидросооружений. Есть в планах мол, который будет обеспечивать защиту от волн. Таким образом, мы готовим Корсаковский порт к новой миссии. Она связана с развитием бизнеса по переработке рыбы, — сказал Лимаренко.

Согласно планам, там появится крупнейший в мире завод по переработке рыбы. Средства в этот проект будут вкладывать островные бизнесмены. Глава области ставит задачу немного-немало переместить на Сахалин сегмент того рынка, который сегодня находится в корейском Пусане. То есть чтобы чтобы в островном регионе развивались береговые мощности по хранению и переработке рыбы, была биржа, появлялись разные виды бизнеса и рабочие места.

Как и следовало ожидать, жители островов не могли обойти тему коронавируса, прививок и введения QR — кодов. Кстати, первый вопрос по телефону был именно на эту тему: один из пенсионеров поинтересовался, почему этой части населения затягиваются обещанные выплаты за вакцинацию в размере 1 тысячи рублей?

Губернатор ответил, что время на выплату нужно действительно сократить, поэтому правительство региона попросило организаторов акции (представителей бизнеса) делать все в течение 5 дней.

– Мы благодарим всех, кто проявил эту инициативу, оказывает помощь пенсионерам не только деньгами, но и продуктами. Если благодаря этому еще больше сахалинцев сделают прививку, будет польза для всех, – сказал, отвечая на звонок, Валерий Лимаренко. – Наша задача – получить коллективный иммунитет. Сейчас мы подходим к 70 %, а нужно добиться 80 %.

Он так же обозначил свою позицию по QR-кодам: использовать их нужно только там, где проводятся массовые мероприятия, о том, чтобы предъявлять эти сертификаты в торговых центрах или в общественном транспорте речи не идет.

Точки над i

Медиков интересовала что станет с программой их поддержки? Она давала существенные материальные стимулы тем, кто приедет работать на Сахалин и поможет ликвидировать нехватку кадров в здравоохранениии, для этого региональные власти несколько лет назад запустили профильную программу. В нынешнем году приехало очень много специалистов, но чуть больше месяца назад оказалось, что в программе произошли изменения. Люди боятся, что не будет ни обещанных подъемных, ни оплаты части стоимости жилья и пр.

На этом Валерий Лимаренко остановился подробно и постарался расставить все точки над i. Он пообещал: специалисты, с которыми заключены соглашения, получат все меры поддержки. С теми, с кем были устные договоренности, нужно работать в индивидуальном порядке. С 2022 года в области устанавливаются единовременные денежные выплаты на обустройство медикам, которые идут в первичное звено (поликлиники, ФАП). Размеры зависят от района и составляют для врачей от 800 тыс. рублей до 1,5 млн рублей, для среднего медперсонала – от 150 тыс. рублей до 200 тыс.рублей. Привлеченным специалистам муниципалитет также должен предоставить жилье или компенсацию за его наем.

Губернатор так же подчеркнул, что просто деньгами кадровую проблему в островном здравоохранении не решить. Поэтому создается резерв медперсонала, чтобы входящие в него могли заменить медиков в той или иной поликлинике, если там возникает нехватка. По убеждению областной власти, все это позволит сделать медицинскую помощь на островах качественной и доступной. Населению предлагают давать оценку тому, что делается, уже сейчас, для властей важна обратная связь – и не только в здравоохранении.

– Благодаря такому взаимодействию мы создаем картину проблемного поля. Когда мы слышим вас, то твердо знаем, что надо делать, чтобы сделать вашу жизнь благоприятной, – подвел итог встречи Валерий Лимаренко. Он так же пообещал, что ни одно из обращений не останется без ответа.

Евгений АВЕРИН.

P.S. Среди озвученных в эфире были вопросы:

1.Об аквапарке в Южно-Сахалинске – он откроется 15 декабря, как пообещали арендаторы.

2. О новом судне для перевозки с северных Курил на Камчатку – оно заложено в федеральную программу развития Курильских на 2022-2023 годы, курсировать будет круглогодично и должно вмещать 50 пассажиров, иметь возможность для перевозки груза в контейнерах.

3. О школах в районах – в Южно-Курильске сдача планируется в 2024 году, в Ногликах – в декабре 2022 года. До конца 2021 года будут сданы школа Макарове на 800 мест, в с. Рейдово (о. Итуруп) на 132 места, школа-детский сад в с. Кировское (Тымовский район) на 295 мест. В целом до конца года будет создано 2107 мест для школьников.