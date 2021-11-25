На прямую линию Валерия Лимаренко поступает около 100 обращений в день

Сахалинцы и курильчане задают вопросы, касающиеся ЖКХ, медицины, благоустройства, переселения из ветхого и аварийного жилья, мер социальной поддержки, строительства и ремонта дорог. Все обращения взяты в работу. По некоторым из них заявители уже получили ответы профильных органов.

В частности, житель Охи сообщил о необходимости обустройства участка, ведущего к аптеке №73 на улице Блюхера. Весной следующего года будет проведено обследование территории и рассчитана стоимость предстоящих работ. Ремонт планируется выполнить летом.

Жительница областного центра рассказала о проблемах с горячей водой на улице Армейская, 16.

– В октябре подвели газ, спасибо. Но с горячей водой просто беда – то идет еле-еле, то холодная. Подвал дома в ужасном состоянии, весь затоплен. Обращалась в ЖЭУ-10. Безрезультатно, – сообщила сахалинка.

На объекте развернули работы по замене запорной арматуры. В ближайшее время управляющая компания проведет просушку подвала. До конца года запланирован капитальный ремонт внутренней системы горячего водоснабжения.

Невельчанин поинтересовался сроками монтажа теплого остановочного павильона на Советской, 2. По словам профильных специалистов, установку объекта планируется завершить 29 ноября.

Напомним, на вопросы сахалинцев и курильчан губернатор ответит в прямом эфире в следующий вторник, 30 ноября, в 15.00. Трансляция пройдет на телеканале «ОТВ-Сахалин», а также в аккаунтах главы региона в Instagram и на YouTube.

Темы прямой линии определят сами жители области. В эфире прозвучат наиболее актуальные и интересные вопросы. Задать их можно по телефону: 8(4242) 67-03-91. Кроме того, обращения принимаются в текстовом или видео форматах с пометкой «прямая линия» через социальные сети, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Вопросы можно оставить в личных аккаунтах Валерия Лимаренко:

Также обращения принимаются на страницах Центра управления регионом: