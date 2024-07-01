На радость театралам. Пятый фестиваль театров Дальнего Востока прошёл на Сахалине

За две недели жители и гости региона на южно-сахалинской сцене посмотрели десятки спектаклей крупнейших театров России. Общее число зрителей превысило 10 тысяч человек.

В основную афишу фестиваля вошли девять лучших спектаклей Дальнего Востока – «Записки сумасшедшего» от сахалинского Чехов-центра, «Долгин» (Улан-Удэ), «Сорванец» (Якутск), «Пир» (Якутск), «Дама с собачкой» (Магадан), «Квартирник. Бродский» (Владивосток), «Леди Макбет Мценского уезда» (Петропавловск-Камчатский), «Три сестры. отрывки. отражение» (Хабаровск), «Якут, превратившийся в злого духа» (Нюрба, Якутия).

Финальным спектаклем фестиваля стала новосибирская драма «Петерс» о театральной фантазии. Сюжет основан на одноимённом рассказе Татьяны Толстой. Спектакль вошёл в число самых знаменитых премьер России сезона 2020 – 2021 по версии экспертов Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска».

Кроме того, организаторы фестиваля организовали обширную образовательную программу для дальневосточных артистов, технических специалистов театров и журналистов, которые хотят писать об искусстве театра.

– Мы завершаем пятый фестиваль театров Дальнего Востока. Сахалинский зритель увидел лучшие постановки дальневосточных и крупных российских театров. Важно, что на юбилейном фестивале заложена основа для формирования единого театрального поля в дальневосточном регионе. Уверен, фестиваль обрёл новый дом на долгие годы, и здесь он будет расти, развиваться и совершенствоваться, – обратился к зрителям губернатор Валерий Лимаренко.

Как уже сообщалось, недавно в областном центре открылась новая сцена Чехов-центра, к сентябрю этого года возле неё появится новое арт-пространство для проведения выставок и других культурных мероприятий.