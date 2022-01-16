На расчистку территорий социальных объектов от снега привлечены военные

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, для ликвидации последствий циклона, сформированы девять сводных отрядов от воинских частей Восточного военного округа (ВВО).

Решение о выделении личного состава и оказании помощи коммунальным службам в ликвидации последствий мощного снежного циклона принял командующий войсками округа генерал-полковник Александр Чайко по обращению губернатора Сахалинской области.

В Южно-Сахалинске военнослужащие выполняют работы по очистке от снега аэропорта «Хомутово», территорий пяти детских садов, общеобразовательной школы, амбулатории, магазинов и библиотеки, а также придомовых территорий.

В ликвидации последствий циклона задействовано более 900 военнослужащих и специализированная техника.

К настоящему моменту сводными отрядами ВВО очищено от снега более 7 тысяч квадратных метров городской территории.